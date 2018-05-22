مشهد مغربي صادم.. معلم يعنّف تلميذته بوحشية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



أوقفت الشرطة المغربية الأحد استاذاً أقدم على تعنيف تلميذته على وجهها ورأسها بطريقة وحشية، وجرها من شعرها امام الطلاب في الفصل الدراسي. ما دفع وزارة التربية لفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة في الموضوع.

وظهرفي الفيديو الصادم الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ مساء السبت، أستاذ يضرب طالبة في الصف التاسع الاساسي على وجهها ورأسها بطريقة وحشية، ويجذبها من شعرها بكل قوة ويشتمها بعبارات بذيئة داخل الفصل الدراسي بإحدى المؤسسات التعليمية بمدينة خريبكة في وسط المغرب، بينما اكتفت الطالبة بالبكاء ووضع رأسها على مقعدها دون ابداء أي ردة فعل تجاه الأستاذ.

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وخلف الفيديو الذي وثقه احد تلاميذ الفصل بكاميرا هاتفه النقال والذي تم تداوله بشكل واسع، استياء الرأي العام في المغرب مما حصل داخل القاعات الدراسية من تصرفات عنيفة من قبل المعلمين، ما دفع كلا من وزارة التربية ومصلحة الأمن إلى التدخل السريع لإيقاف الأستاذ بعدما تم تشخيص هويته وفتح تحقيق.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التربية المغربية في بيان لها الأحد، أنها "شكلت لجنة لتقصي الحقائق واتخاذ الإجراءات اللازمة في الموضوع"، وأكدت أن الأكاديمية الجهوية للتعليم لجهة بني ملال - خنيفرة، حيث جرت الحادثة، "ترفض كل أشكال العنف بالوسط المدرسي، وتؤكد حرصها على التصدي بكل حزم لكل ما يمكن أن يسيء للمؤسسات التعليمية".

وتفاعلاً مع الفيديو المنشور، أوقفت الشرطة القضائية بمدينة خريبكة الاستاذ ووضعته رهن تدبير الحراسة النظرية بغرض البحث معه حول ظروف ارتكاب الفعل.

اشارة الى ان قناة اليوتيوب حذفت الفيديو لاحقا لاحتوائه على مشاهد عنيفة.

الصورة من موقع الانباء الكويتية

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