نصائح حول لقاء عمل ناجح

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

إجراءُ مقابلةِ العمل من الأمورِ الحاسمة فى حياةِ أيِ شخصٍ يبحثُ عن وظيفةٍ جديدة، فالأمرُ أشبه بدخولِ مزادٍ كبير تدفعُ فيهِ ما لديكَ من مؤهلاتٍ وخبراتٍ ومهاراتِ تواصلٍ فقط لتفوزَ بالوظيفةِ المقدمة من بين جموعِ المتقدمين إليها.

الخبرةُ الكبيرة والشهاداتُ الكثيرة ليست الفيصل الأهم والوحيد فى اجتيازِ مقابلات العمل، بل هناك أمورٌ عديدة أخرى يجب مراعتها مثل اللباقة، والثقة بالنفس والوضوح، وفي أغلبِ الأحيان تساهمُ هذهِ الأمور فى نجاحكَ وقد يستعيضُ بها أربابُ العملِ عن الخبراتِ الكبيرة.

للحديث اكثر حول مقابلات العمل الناجحة تنضم الينا في الاستديو ميس محمد استشارية التنمية الاجتماعية و البرمجة اللغوية العصبية.