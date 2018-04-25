أهم الأسباب التي تجعل عشاق القهوة يبتعدون عن تناولها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

شرح الخبير البريطاني" ويل كوربي"، الذي يشغل منصب رئيس قسم القهوة في شركة "Pact Coffee" المتخصصة في تقديم خدمات بيع القهوة المحمصة، الأخطاء الصغيرة التي تبعد محبي القهوة عن تناولها شيئا فشيئا.

ومن هذه الأخطاء بحسب رأي كوربي:

1- عدم شراء القهوة طازجة: حيث لاتعتبر القهوة من المنتجات المعمرة والتي تبقى لفترة طويلة، ويجب معاملتها مثل الخبز الطازج أو الخضراوات، أي يجب شراؤها مباشرة محمصة أو من مقهى محلي وليس من المتاجر حيث تبقى هناك لفترة طويلة.

2- عدم المعرفة بكمية الكافيين: حيث لايعرف معظم الأشخاص كمية الكافيين الموجودة بأنواع القهوة، فمثلا: تحتوي قهوة الإسبريسو على أكبر نسبة من الكافيين. وكوب كبير من القهوة بسعة 200 ملل يحتوي على كافيين أكثر.

وأوضح كوربي بأن نسبة الكافيين تتعلق بالفترة التي تم فيها تحضير القهوة".

3- تحضير القهوة لمدة أقل من 4 دقائق: حيث أكد كوربي على حجم حبات القهوة بعد الطحن، فإذا كان الحجم مثاليا فمدة 4 دقائق تعتبر مثالية مع تحريك القهوة ببطء أثناء التحضير.

4- اختلاف حجم حبات القهوة: حيث أكد على الحجم المتناسق لحبات القهوة يساهم بدرجة كبيرة في طريقة تحضير جيدة وبالتالي الحصول على مشروب جيد، ففي حال عدم تناسق الحبوب ذلك يمنح القهوة نكهة تتميز بمرارتها.

5- استخدام أوان متسخة: حيث يشدد كوربي على نظافة الأواني التي يتم بها تحضير القهوة للمحافظة على جودتها وطعمها.

6- شرب القهوة مع الحليب والسكر: حيث اعتبر أن إضافة الحليب والسكر للقهوة ليست فكرة سيئة، لكن في حال اشتريت القهوة محمصة جيدة فسوف تتأكد بأنك لن تحتاج للحليب والسكر.

7-الاحتفاظ بالقهوة لفترة تزيد عن الشهر: أكد كوربي أنه يمكن شرب القهوة بعد شهر من طحنها لكنها ستفقد الكثير من جودتها لذلك يفضل شرب القهوة بعد طحنها خلال أسبوعين.

8-شرب القهوة الرخيصة: والمقصود هنا التي تباع بأسعار زهيدة، والتي لاتتميز بالجودة.

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