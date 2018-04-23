"المصور العنكبوت".. هذا ما فعله لإلتقاط صور العروسين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يبذل المصور جهدا كبيرا في إلتقاط صور الزفاف، إذ يعتبر الحصول على صور مثالية لحفل الزفاف من أكثر الأشياء التي تقض مضجع العروسين، وفي هذا الاطار ظهر مصور هندي في تسجيل مصور وهو يبذل جهدا خرافيا ويتسلق إحدى الأشجار، حيث قام بالصعود فوق أغصان الشجرة في محاولة منه لالتقاط صور مميزة للعروسين..

ولبلوغ هذا الهدف، بذل هذا المصور جهدا خرافيا في التقاط صور الزفاف لهذين العروسين، وقال المصور "راجو بابو" في تعليق له على تجربته: "عندما كنت طفلا كنت أحلم بأن أصبح كالرجل العنكبوت..

ولأن هذا المصور لم يصبح الرجل العنكبوت الذي كان يتمناه دائما، لذلك قرر أن يستفيد من هذا الشغف في عمله كمصور"، وأضاف: "أحب أن أقوم بعملي على أكمل وجه، و أتمنى أن يكون العروسان سعيدان بهذه الصور".. بحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية.

وبعد نشر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور الملتقطة للعروسين.. حظيت بعدد كبير من المشاهدات كما لقيت إستحسان الجمهور..

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