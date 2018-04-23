إليك أجمل 10 بحيرات في العالم.. التي ستود حتما الهروب إليها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

"البحيرة" هي واحدة من أروع المناظر الطبيعية الخلابة التى يمكن أن تستمتع برؤيتها على الإطلاق، فالعالم يمتلئ بالعديد من البحيرات الساحرة، والتي تخطف الأنفاس في الوقت ذاته، ولا يملك الإنسان إلا أن ينظر إليها بإعجاب من فرط إفتتانه بها. فإذا رغبت حقا في يوم من الأيام الهروب من ضغط العمل، قد تكون هذه البحيرات هي الأنسب لذلك..

وتعتبر البحيرات عادة من الوجهات السياحية غير المألوفة وغير التقليدية، فالكثير من عشاق السفر والترحال يفضلون الأماكن التراثية، أو الأماكن التي تنقل ثقافات وحضارات بائدة منذ آلاف السنين، أو يبحثون عن مدن ترفيهية يقضون فيها عطلاتهم، لكن عشاق الطبيعة والمناظر الخلابة، هم من يبحثون عن كل جديد ومختلف في عالم السياحة، لذلك ستجدهم يسافرون آلاف الأميال من أجل مشاهدة الغروب أعلى بحيرة ما، أو يسافرون لمشاهدة بحيرة أخرى على الطبيعة بعد أن ذاع صيتها بسبب تفردها بشىء استثنائي جعلها مختلفة عن باقي البحيرات والوجهات السياحية..



فهذه البحيرات الخلابة التى تثير إعجاب الجميع بلا إستثناء يمكنك الاستمتاع فيها بالسباحة والغطس، كما يمكنك الاسترخاء على ضفافها الجميلة و التأمل فى أروع المناظر الطبيعية الخلابة المحاطة من جميع الإتجاهات.. وستشعر بهدوء نفسي لا مثيل له..

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