"ستاربكس" تغلق كل فروعها في أمريكا بسبب التمييز العنصري

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة (وكالات)

قررت شركة المقاهي الأمريكية الشهيرة "ستاربكس" غلق كل متاجرها ومكاتبها الموجودة في الولايات المتحدة، والمقدرة بأكثر من 80 ألف فرع، لمدة يوم واحد فقط هو 29 مايو المقبل؛ بسبب التمييز العنصري.



وذكر بيان صادر عن الشركة، مساء أمس الثلاثاء، أن هذه الخطوة تأتي من أجل توفير تدريب بشأن "التمييز العنصري" لموظفيها المقدرين بـ175 ألف موظف.

جاء ذلك في أعقاب الغضب المنتشر في أمريكا مؤخراً، من اعتقال اثنين من الرجال من ذوي البشرة السمراء في أحد مقاهيها، الخميس الماضي، بدعوى عدم حصولهما على إذن لدخول المقهى.

وستاربكس (Starbucks) هي شركة مقاهٍ أمريكية، بدأت العمل عام 1971 بواشنطن على يد ثلاثة شركاء وهم: جيري بادوين، وزيف سايغل، غوردان بوكر.

وواجهت ستاربكس خلال السنوات الماضية حملات مقاطعة كبيرة حول العالم، عبر تطبيق "بايكوت" (مقاطعة)، الذي يسمح بحشد النشطاء حول قضية ما، وبلغ عدد المشاركين في حملة مقاطعة ستاربكس على "بايكوت" أكثر من 240 ألف في شهر واحد.

وتمتلك ستاربكس مخازن في أكثر من 12 بلداً، وتشمل ما يقارب الـ600 متجر في 12 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل المغرب وقطر والمملكة العربية السعودية ولبنان والأردن ودولة الإمارات.

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