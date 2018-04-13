مهر مؤجر وخدمة ملكية للعرسان محدودي الدخل بتايلند

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

يرغب العرسان في حفل زفافهم الظهور بمظهر مميز جدا على غير العادة، لكن في بعض الأحيان ميزانيتهم لا تكفي لتحقيق ذلك، لهذا الغرض ابتدعت شركة تايلندية فكرة فريدة من نوعها لمساعدة العرسان الفقراء الذين يرغبون في ذلك..

في التفاصيل، ذاع صيت شركة "رومانتيزي المختصة بنتظيم الحفلات، التي تستقر من مدينة "تيشانغ ماي" مقرا لها، في تايلند بفضل الخدمة التي تقدمها لزبائنها، والتي تتمثل في تأجير المهر للأزواج الذين لا يستطيعون تحمل النفقات الباهظة للزواج..

كيف يمكن الإستفادة من الخدمة؟

تقوم الشركة بتأجير ما يصل إلى 10 ملايين بات تايلندي (32 ألف دولار) من النقود والمجوهرات الذهبية للأزواج الذين لا يملكون المال الكافي، بمجرد دفع مبلغ يعادل 16000 دولار، ليستفيدوا من سيارة مرسيدس باهظة الثمن لعرضها في حفل الزفاف مثلا..

أما العرض الثاني الذي تقدمه الشركة للأزواج، فهو استئجار مبلغ 32000 دولار، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الثمينة وسيارة مرسيدس مقابل أجرة يبلغ مقدارها 1600 دولار. وقال صاحب الفكرة "تاوان سوبانونتاكورن" (31 عاما)، إنه استوحى الفكرة من حفل زفافه، لأنه لم يكن يملك المال الكافي ليدفعه مهرا لعروسه..

الجدير بالذكر، أن الشركة بدأت تقديم هذه الخدمة المميزة قبل ثلاثة أشهر، وأنها وفرت المهور لأحد عشر زوجا حتى الآن، بحسب ما ورد في موقع "أوديتي سنترال" الإلكتروني..

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