"زُق".. هل تعرف معناها؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (سوريا بالقلب)

كلمة "زُق" هي كلمة تُستخدم في بلاد الشام وتأتي في اللهجة الفلسطينية بمعنى "ابتعد"، أما بلهجة أهل حوران وهي منطقة جنوب سوريا وبعض مناطق الأردن، فتأتي بمعنى "احمل".

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#سوريا_بالقلب

"سوريا بالقلب" برنامج يسلط الضوء على قضايا اجتماعية واقتصادية تهم السوريين خاصة أولائك الذين يعيشون بعيداً عن بلدهم سوريا.

يسعى تلفزيون الآن من خلال "سوريا بالقلب" إلى ربط السوريين بوطنهم بكل ما هو جميل من ذكريات وعادات وتقاليد من مختلف المحافظات السورية.

"تحدي اللهجات" هي إحدى فقرات البرنامج والتي ستستعرض جميع اللهجات من مختلف المناطق السورية، كما ستظهر الاختلاف بينها من خلال سلسلة من التحديات التي لا تخلو من الفكاهة والتي سيشارك فيها مجموعة واسعة من السوريين.