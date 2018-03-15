كلوني لم يتوسط للصلح بين براد بيت وجينفر آنستون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أثار التقرير الذي نشرته مجلة “New Idea”، في عددها الأخير عن عودة علاقة الصداقة بين جورج كلوني وبراد بيت كما كانت في الماضي جدلا واسعا، خاصة بعدما أكدت المجلة أن كلوني شعر باحتياج براد إليه في تلك المرحلة الحرجة من حياته، وأضافت المجلة في تقريرها أن جورج يعمل حاليا علي إجراء مصالحة بين براد بيت وجينفر آنستون لأنه يرى أن انفصالهما كان خطأ شديد.

ونفى موقع “Gossip Cop” المهتم بالبحث حول حقيقة كل خبر صحفي ينشر، تقرير المجلة، مؤكدا أن علاقة جورج وبراد مازالت متوترة وأن جورج لم يفكر مطلقا في إجراء مصالحة بين براد وجينفر.

علاقة الصداقة التى جمعت بين براد بيت وجورج كلوني كانت قوية وامتدت لسنوات طويلة إلا إنه ومنذ ارتباط براد بأنجيلينا جولي وزواجه منها بدات صداقة جورج وبراد في التوتر وحدثت بينهما شبه قطيعة مع زواج جورج كلوني من أمل علم الدين.

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