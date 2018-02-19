دفعة أولى من سيارات تدريب القيادة تصل لجامعة "الأميرة نورة"

أخبار الآن | الرياض - السعودية ( وكالات )

وصلَ لمقرِ جامعة الأميرة نورة أسطولٌ من سياراتِ التدريبِ على القيادة، وذلك تمهيداً لبدءِ أكاديميةِ التدريب بالجامعة نشاطها في تدريبِ الطالبات وأعضاءِ هيئةِ التدريس على القيادة، وأوضحت مصادر أن السيارات التي وصلت تمثلُ الدفعةَ الأولى من سياراتِ التدريب، تم إرسالها من قبلِ أحدِ معاهدِ تعليمِ القيادة بدولةِ الإمارات.

وكانت الجامعة قد أعلنت مؤخراً عن بدء استقبال طلبات الراغبات في العمل كمدربات لقيادة المركبات للنساء، مشترطة أن يكون عمر المتقدمة بين 25 إلى 40 عاماً، وأن تكون لديها خبرة في القيادة لا تقل عن 3 سنوات، وأجرت جامعة الأميرة نورة مقابلات مع عدة مرشحات لتولي مهمة التدريب في مدرسة القيادة في الجامعة، إذ تم ترشيح 15 سعودية لإجراء المقابلات النهائية مع المدربات القادمات من الشركة التي تم التعاقد معها في دبي لاختبار المرشحات اللاتي تم ‏مقابلتهن فنيا في مهارات القيادة وتدريبهن، ليتم بعد ذلك فتح أبواب المدرسة أمام الراغبات في الالتحاق بها لتعليم القيادة.



وأشارت مصادر إلى أن المدرسة فتحت أبوابها خلال الأسبوعين القادمين للراغبات في تعلم القيادة، وكانت جامعة الأميرة نورة أعلنت عن إنشاء مدرسة لتعليم النساء القيادة بعد صدور الأمر الملكي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة داخل المملكة، والذي نص على «اعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية -بما فيها إصدار رخص القيادة- على ‏الذكور والإناث على حد سواء على أن يبدأ التنفيذ في 10 شوال 1439هـ».‏



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