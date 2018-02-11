فضيحة تعليمية.. ضبط آلاف الأساتذة بجرم الطلاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



قام آلاف المعلمين بممارسة الغش تماما كما يفعل بعض الطلاب.

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن مؤسسة "OCR" الرائدة في مجال تطوير التعليم في المملكة المتحدة رصدت نحو 2300 حالة غش ارتكبها مدرسون في مدارس وكليات وغيرها من المؤسسات التعليمية بين عامي 2012-2016.

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وقد بينت الصحيفة أن نحو نصف هذه الحالات عبارة عن تقديم "مساعدة غير مشروعة" للطلاب في الإختبارات.

وقد وصفت المؤسسة هذه الأرقام بــ"الفضيحة" في إعلان لها، بعدما طلبت الصحيفة الكشف عنها طبقا لحق الحصول على المعلومات، وبعدما حاولت المؤسسة في البداية، طبقا للصحيفة، إخفاء هذه المعلومات.

ولم تكن الصدمة هنا، إذ تساهلت إدارة المؤسسة مع الغش الذي يمارسه الأساتذة، وطبقا للبيانات فإن 1000 طالب حرموا من إكمال الامتحانات، فيما وجه 581 تحذيرا للأساتذة المذنبين، وجرى إبعاد 83 منهم عن مهمة مراقبة الامتحانات.

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