شراء حجاب من الذهب يثير الجدل على مواقع التواصل (صور وفيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو انتشر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فتاة تقول أنها اشترت حجاباً مصنوعاً من الذهب الخالص عيار 22 .

ويظهر من لهجة الفتاة أنها من إحدى دول الخليج، فيما قال ناشطون إنها كويتية.

وعلقت الفتاة في الفيديو الذي ظهرت فيه وهي ترتدي الحجاب داخل محل صاغة فيما يبدو: “وأخيرًا قررت انا ضحى اشتري حجاب الذهب، إيش رأيكم، ما حلو علي؟ يهبل؟ ماشاء الله، فيه 2 كيلو عيار 22”. فيما أورد ناشطون أن قيمة الحجاب وصلت إلى 75 ألف دولار.

الفيديو تعرض لانتقادات شديدة من جانب رواد السوشيال ميديا الذين اتهموها بالبذخ والإسراف ومحاولة لفت الانتباه لكي تزداد شهرتها عبر مواقع التواصل.

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