حقائق مثيرة تُثبت أن جسم الإنسان جهاز غامض ومعقد للغاية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يعتبر جسم الإنسان فريدا من نوعه، فهو عبارة عن جهاز معقد للغاية يوجد به العديد من الأسرار الغامضة، ولا يزال العلماء يبحثون عن هذه الأسرار منذ قرون.

إليكم بعض الحقائق المثيرة عن جسم الإنسان:

العقل أكبر محرك أقراص بالعالم

إن ذاكرة العقل لديها القدرة الكافية لتخزين 2.5 مليون جيجابايت من المعلومات، وهو ما يعادل حوالي 300 سنة من الفيديوهات. ويصل العقل إلى ذروته عند بلوغ الإنسان 25 عامًا، ومن ثم يبدأ بالانخفاض تدريجيًا في عمر الخمسين إذا لم يقم الإنسان بترتيب ذاكرته. وفقا لموقع "hespress".

جسمك قد يحميك من الغرق

عندما يدرك جسمك أنه على الوشك الغرق، فإنه يقوم بإبطاء معدل ضربات القلب لإعادة توجيه الدم من الأطراف إلى الأعضاء الحيوية للحفاظ على الأوكسجين. فكلما زاد عمق المياه، كلما كان معدل ضربات قلبك أبطأ. وتُعرف هذه العملية باسم "منعكس الغوص".

حديثو الولادة لديهم قدرة خارقة

هل تعلم أن الأطفال حديثي الولادة يتمتعون بقوة خارقة، على الرغم من صغر حجمهم؟

فإذا قمت بلف أصابع طفل حديث الولادة حول عمود أفقي، فيمكنه الصمود والتحمل لأطول فترة ممكنة دون الشعور بأي تعب أو إرهاق، وهو ما يحدث مع القرود حديثي الولادة، حيث يقومون بتسلق الأشجار في الغابات بشكل طبيعي. وعند بلوغ الأطفال سن الثلاثة الأشهر، فإنهم يفقدون هذه القوة.

طول الأوعية الدموية يكفي لتطويق الأرض 2.5 مرة حول خط الاستواء

يبلغ طول الأوعية الدموية للشخص البالغ حوالي مائة ألف كيلومتر إذا تم توصيلهم ببعض، ‏ وهو ما يكفي لتطويق الكرة الأرضية مرتين ونصف! ‏وفي الوقت نفسه، يضخ القلب 5.7 ملايين لتر من الدم في المتوسط طوال حياتنا، وهو ما يكفي لملء 3 حمامات سباحة أولمبية.

ألوان الأحلام تعتمد على نوع التلفاز الذي تشاهده

يمكن أن يؤثر نوع التلفاز الذي اعتدت مشاهدته عندما كنت طفلاً على لون أحلامك. فقد كشفت دراسة عن أن الأشخاص الذين اعتادوا مشاهدة تلفاز أحادي اللون أثناء طفولتهم، فهم يرون أحلامهم باللون الأبيض والأسود. في حين أن الأشخاص الذين ولدوا بعد اختراع التلفاز الملون، فإنهم يرون أحلامهم بالألوان.

عضلات جسم الإنسان صُممت لرفع الأطنان

في عام 1982، قامت امرأة تدعى أنجيلا كافالو برفع سيارة من نوع شيفروليه إمبالا موديل 1964 لإنقاذ ابنها المعلق تحت السيارة. فقد قامت السيدة كافالو برفع السيارة بشكل عال بما فيه الكفاية؛ وهو ما أدى إلى قيام اثنين من الرجال باستبدال الرافعات، حتى تمكنوا من سحب ابنها من تحت السيارة. ففي الواقع، يحتوي جسم الإنسان على 640 عضلة تتمتع بقدرة غير محدودة.

الجسم عبارة عن جهاز لإنتاج المخاط

يفرز جسم الإنسان حوالي 1.5 لتر من المخاط يوميًا، حيث نقوم بابتلاع معظمها دون أن نلاحظ ذلك. كما أن الجسم يفرز أيضًا لترًا واحدًا من اللعاب و3 لترات من سائل المعدة و3.5 لترات من سائل الأمعاء ولترًا واحدًا من العصارة.

السائل النخاعي قد يتسرب من خلال أنفك

قد يكون السائل الذي يُفرز من أنفك هو السائل النخاعي، فإن السائل النخاعي يتمركز داخل الدماغ وهو مغلف بغشاء لحمايته. وفي بعض الأحيان، قد يتم تسريب هذا السائل من خلال أنفك بكميات صغيرة شفافة.

الجسم هو البناء الأكثر حماية بالعالم

تعمل خلايا الدم البيضاء على مطاردة البكتيريا في الجسم، ومن ثم تقوم بالتهامها والانتصار عليها. ويصف العلماء هذه الخلايا بالـ"البطل الخارق" الذي يقوم بحماية الجسم من "غزاة الشر".

كما يزيل الجسم أيضًا الخلايا القديمة والمنتشرة، ففي الوقت تقوم فيه بقراءة هذه الجملة، فإن حوالي 22 مليون خلية من جسمك قد ماتت. وخلال ثلاثين ثانية، سينتج جسمك 72 مليون خلية دم حمراء جديد، في حين سيقوم بالتخلص من 174 ألف خلية جلد قديمة.

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