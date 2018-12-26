11 عبارة لا يتلفظ بها الناجحون في عملهم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

هناك بعض العبارات التي لا يتوجب أن تقولها في العمل، فانت محاط ببيئة رسمية وعليك التحلي بروح المسؤولية تجاه كل ما تقول وتفعل. وثمة عبارات نمطية لا يلقي لها أكثر الناس بالا ويكررونها بكثرة أثناء أدائهم لمهامهم الوظيفية، لكنها من السوء بمكان بحيث أنها قد تهدد مستقبلك المهني.

وبغض النظر عن مدى موهبتك أو ما تنجزه في عملك، فإن التلفظ ببعض العبارات قد يغير على الفور الطريقة التي يراك الناس عليها ويمكن أن تضعك على الفور ضمن تصنيفات سلبية.

ويلخص موقع "forbes" هذه العبارات كما يلي:

1. "إنه ليس عادلاً".

يعلم الجميع أن الحياة ليست عادلة. لكن القول بأن الأمر غير عادل يوحي بأنك تعتقد أن الحياة من المفترض أن تكون عادلة، مما يجعلك تبدو غير ناضج وساذج. وإذا كنت لا تريد لصورتك أن تهتز بين زملاء العمل، فأنت بحاجة إلى التمسك بمنطق الواقعية.

2. "هذه هي الطريقة التي يتم بها دائمًا إنجاز كذا."

التكنولوجيا تحدث تغييرا متسارعا في حياتنا، والتلفظ بعبارة ممثالة قد يظهرك وكأنك لست معنيا بما تقدمه التقنيات الحديثة من حلول لمشاكل العمل، وستبدو وكأنك آت من زمن غير زمنك بل ومقاوما شرسا للتغيير.

3. "لا مشكلة".

عندما يطلب منك شخص القيام بشيء ما أو يشكرك على قيامك بشيء ما، وقمت أنت بالرد بهذه العبارة ، فإنك توحي له بأن طلبه كان من المفترض أن يترافق مع مشكلة ما. وهذا يجعل الناس يشعرون وكأنهم عبء كبير عليك. لذلك يستحسن أن تقول شيئًا مثل "كان من دواعي سروري" أو "سأكون سعيدًا ". إنه اختلاف بسيط في اللهجة، لكن تأثيره كبير على الأشخاص.

4. "أعتقد .. قد تكون هذه فكرة سخيفة .. قد لا يكون سؤالي منطقيا".

هذه العبارات سلبية بشكل مفرط وقد تضر على الفور بمصداقيتك. حتى إذا اتبعت هذه العبارات بفكرة رائعة ، فإنها ستجعلك تبدو مفتقرا إلى الثقة، مما يضعف حضورك أمام الأشخاص الذين تتحدث أمامهم.

5. "لا يستغرق الأمر سوى دقيقة"

إن القول بأن شيئًا ما يستغرق دقيقة واحدة فقط تقوض مهاراتك ويعطي انطباعا بأنك تتسرع في إنجاز مهامك، لا تتردد في القول أنها لن تستغرق وقتًا طويلاً، ولكن لا تجعل الأمر يبدو كما لو أن المهمة يمكن إكمالها في وقت أقرب مما يمكن الانتهاء منه فعليًا.

6. "سأحاول".

هذه الكلمة تهز ثقتك أمام من يتحدث إليك، إذا طُلب منك تنفيذ شيء ما، فإما أن تلتزم بفعل ذلك أو أن تقدم بديلاً ، لكن لا تقل أنك ستحاول لأنك تبدو وكأنك لن تجرب فعل ذلك بجد.

7. "إنه كسول / غير كفء

لا أحد يخفى عليه اجتهاد زملائه في العمل أو كسل بعضهم، وكن على ثقة بأن نظرتك إلى أحدهم، ستكون مشتركة عند الجميع، لذلك ليس هناك حاجة للإشارة إليها، وإن كررت الملاحظات السلبية إزاء بعضهم فستبدو وكأنك تحاول إخفاء فشلك أو كسلك أنت.

8. "هذا ليس في مهام عملي"

هذه العبارة الساخرة غالبا ما تجعلك تبدو كما لو كنت على استعداد فقط للقيام بالحد الأدنى المطلوب للحصول على راتب، وهذا أمر سيئ إذا كنت تحب البقاء على رأس عملك لأطول مدة ممكنة.

9. "ليس خطأي."

كن مسؤولا، مهما كان الدور المناط فيك أداؤه صغيرا، فالخطأ وارد في كل شيء، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فقدم شرحًا موضوعيًا وغير متحيز لما حدث. التزم بالحقائق، ودع رئيسك وزملاؤك يستخلصون استنتاجاتهم الخاصة حول من يقع عليه اللوم.

10. "لا استطيع".

لا يحب الناس أن يسمعوا هذه العبارة القطعية "لا أستطيع" وذلك لأنهم يعتقدون أنها تعني في الحقيقة "لن أفعل"

11. "أنا أكره هذه الوظيفة."

آخر شيء يريد أي شخص أن يسمعه في العمل هو شخص يشكو من مدى كرهه لعمله. القيام بذلك قد يجلعك مصدرا للمشاعر السلبية وإضعاف معنويات الجميع. وسيسارع أصحاب القرار إلى تسريح أولئك المحبطين، وهم يعلمون أن هناك دائماً بدائل متحمسة تنتظر في الجوار.

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