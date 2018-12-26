أفضل 10 مدونات وبرامج صوتية "بودكاست" في 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تزايدت شعبية المدونات الصوتية عبر الإنترنت أو البودكاست في السنوات الأخيرة بشكل كبير. وفي حين أنه لا توجد تقديرات مقبولة على نطاق واسع حول العدد الإجمالي للمدونات الصوتية عبر الإنترنت، إلا أن شركة أبل، التي تعد أكبر موزع لهذه الملفات، تفيد أن أكثر من بليون شخص قد قاموا بتحميل 250 ألف مدونة (باللغات الثماني) المتوفرة على موقعها الإلكتروني.

وكما هو الحال تماما بالنسبة للمدونات الإلكترونية المكتوبة التي وفرت للجميع تقريبا الفرصة للوصول إلى القراء بطريقة لم تكن ذات يوم متوفرة إلا للصحف الكبرى التي توزع على نطاق واسع، أصبحت المدونات الصوتية عبر الإنترنت (البودكاست) تتجاوز وسائل الإعلام التقليدية وتتيح للمنتجين لها التحدث إلى شريحة واسعة من الجمهور بقدر ما يمكن اجتذابهم.

كانت بداية بث المدونات الصوتية عبر الإنترنت في أواخر العام 2003. وكانت عبارة عن ملفات صوتية ترفق بملفات آر إس إس (RSS)، الذي يمكن وصفه بأنه وسيلة مبسطة لتوزيع الأخبار والمعلومات المتجددة المجمّعة من مصادر مختلفة، بحيث لا يحتاج من تصله إلى زيارة مواقع متعددة للحصول على أخبار أو معلومات من كل منها على حدة. وكان الصحفي كريستوفر لايدون، هو أول من سجل تلك المدونات الصوتية، وكان أول من أدرك إمكانيات الاستفادة منها، إذ قال في حديث أدلى به لصحيفة الغارديان إن هدف أوائل المنتجين للمدونات الصوتية كان هو أن يصبح "كل رجل وامرأة وطفل إعلاميًا أو مذيعًا".

ويسلط موقع "theatlantic" الضوء على أهم 10 مدونات صوتية لعام 2018 والتي حققت نجاحا باهرا من خلال ممارسات حرفية وأساليب مبتكرة في التواصل مع الجمهور لا سيما في ظل غياب المؤثر البصري والذي يعد واحدا من أهم عوامل الجذب الإعلامي.

10. Uncover: Escaping NXIVM



يطلق عليها مؤسسوها لقب المجتمع الإنساني، هدف هذه المدونة التطرق لشؤون المرأة اليومية وكشف ما قد تتعرض له من معوقات ومشاكل مع أستعراض كافة الحلول الممكنة وهي تحت إشراف شبكة CBC الإخبارية.

9. Serial: Season 3

هو مسلسل يتناول أحداثا عسكرية وجنائية، وفي موسمه الثالث تدور تتركز تفاصيله في كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، ويتمحور حول فرار جندي في صفوف الجيش الأمريكي بأفغانستان، لتتحول قصته الى قضية رأي عام.

8. The Horror of Dolores Roach

سلسلة من أحداث الرعب صيغت بأسلوب عبقري مبتكر يجمع بين الصياغة المسرحية والإذاعية، من تأليف آرون مارك، وأداء دافني روبن فيغا. وتدور أحداث القصة في مدينة نيويورك.

7. The Daily

أعادت صحيفة دايلي تشكيل الكيفية التي تفكر بها وسائل الإعلام الرئيسية في بث الأخبار اليومية عندما ظهرت لأول مرة في يناير 2017. وبعد عامين تقريباً، ما زال المقدم، مايكل باربارو، يستخدم التقارير الطويلة لصحيفة نيويورك تايمز لتنوير مستمعيه. وكشف التفاصيل التي لايحول ضيق الوقت دون إيرادها في التقارير التلفزيونية أو الإذاعية التقليدية.

6. The Dream

هذه السلسلة المكونة من 11 جزءً، تسرد جميعها قصص النجاحات الفردية والجماعية في عالم الإقتصاد والأعمال، وتتناول الحيثيات الإنسانية والأخلاقية في هذا الخضم، وتركز على تجارب مريرة خاضها رواد الأعمال قبل بلوغ الهدف المنشود والإرتقاء نحو القمة.

5. Slow Burn

تتناول هذه المدنة، النشأة التسلسلية لأحداث شغلت الشارع الأمريكي، مثل فضيحة ووتر غيت الشهيرة وعلاقة الرئيس الأمريكي بمتدربة البيت الأبيض مونيكا لوينسكي، والغرض من هذه الحلقات منح وجهة النظر الأخرى فضاءً من الحرية للوصول الى مسامع الجمهور، بما في ذلك المؤمين بنظرية المؤامرة والصراع على الحكم.

4. The Shadows

هي رواية واقعية للكاتبة "كايتلين بيرست" - التي اشتهرت بسلسلة "ذا هارت"، تتناول فيها عمق النوازع التي تعتمل في وجدان فتاة أحبت فتى التقته صدفة، وتشرّح بتفصيل دقيق ما تعيشه الأنثى منذ لحظة ولادة الحب في قلبها من مشاعر الميل والشهوة والإستئثار والمنح. رواية شيقة قد تلامس ملايين النساء حول العالم.

3. No Feeling Is Final

حققت Honor Eastly ، وهي شركة بودكاستر أسترالية ، شيئاً غير عادي في مدوناتها المكونة من ستة أجزاء، والتي توثق صراع الأفكار والسلوكيات والنوازع الإنتحارية ضمن سيناريو شبه واقعي، يسيطر على وعي المستمع، ثم تستدرك المدونة هذا الإختلال الخطر، وتبدأ بطرح الحلول ضمن باقة من الممارسات والأفكار الإيجابية والتي من شأنها أن ترفع حس المسؤولية والأمل عند المستمع، هذه المبادرة هي محاكاة واقعية لما يعيشه معظم الناس في عصرنا الحديث، حيث تعد الأمراض النفسية من أبرز تجلياته.

2. Headlong: Surviving Y2K

باقة من الموضوعات المنوعة التي تشغل العامة، تبدأ بصالات اللياقة البدنية، ولا تنتهي بمتاجر الأدوات الإلكترونية، ببساطة هذه المدونة تمضي بك نحو الفناء الخلفي للمدينة، وتدخل كل بيت للحديث عن يومياته، ولا تستثني أي شريحة إجتماعية.

1. Caliphate

ركميني كاليماشي، صحفية نيويورك تايمز المعروفة بتقاريرها الرسمية عن داعش، تترك المستمعين بحالة ذعر من خلال مدونتها التي تفصل فيها أشكال الرعب في دولة "الخلافة المزعومة". السلسلة مكونة من 10 أجزاء تتضمن تجربة سفرها إلى كندا لمقابلة شاب يُدعى أبو حذيفة، وهو أحد المنشقين عن داعش. وتتحدث عن التكتيكات التي يستخدمها التنظيم الإرهابي، لإغراء الشباب والتغرير بهم للإنضمام إليه.

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