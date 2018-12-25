أروع 10 وجهات سياحية استثنائية وغير متوقعة لعام 2019 (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطور وسائل السفر وانخفاض أسعار تذاكر الطيران جعل العالم أرحب بدل أن نقول جعله أصغر، فعشاق السفر والباحثون عن المغامرة أو الإستجمام، صار بإمكانهم التفكير في خيارات أوسع وأبعد عن نطاق تجاربهم السابقة.

لكن وعلى كثرة الخيارات وتنوعها، ما الذي علينا فعله لاتخاذ قرار السفر المناسب، ثمة أماكن اكتشفت حديثا ومن الرائع أن نكون من أوائل زوارها، وثمة أماكن تتغير وهذه تتوجب زيارتها قبل نفقد سحرها الى الأبد. إذا كيف نقرر؟

طرح موقع "فوربس" هذه الأسئلة على الخبراء في العديد من شركات السفر الراقية. هؤلاء الوكلاء يعرفون جيدا عما يتحدثون، فهم يسعون دائما لإرضاء عملائهم بباقة من الخيارات التي يخبئونها في كل ركن من أركان العالم. وكانت الوجهات الأمثل والتي ينصحون بها لعام 2019 هي كالآتي:

جزر الآزور- البرتغال

تقول مليسا بيغز برادلي ، مؤسِّسة شركة إنداجار وهي شركة خدمات سياحية "إن أشبه المناظر الطبيعية بتلك التي في فيلم أفاتار، هي جزر الأزور، الواقعة في أرخبيل وسط المحيط الأطلنطي، تتصدر قوائم المسافرين المغامرين لعام 2019". "مع الرحلات الجوية المباشرة الجديدة من نيويورك" تستغرق الرحلة خمس ساعات فقط ، حيث تحتوي الجزر على بحيرات بركانية، وينابيع مياه حارة طبيعية وشواطئ ذات رمال سوداء. وتشمل أنشطة التشويق العالية الغوص ، والتجديف ، والمشي ، ومشاهدة الحيتان ، والطيور ، وركوب الأمواج وغيرها.

شرق بوتان

" تتنامى أعداد السياح المتوجهين إلى بوتان كل عام ، ولكن غالبية المسافرين يزورون المناطق المعروفة في غرب ووسط البلاد" ، يوضح برنت أولسون وهو مستشار سياحي في شركة السفر الفاخرة للمغامرات GeoEx. "بوتان الشرقية فيها شيء مختلف جدا ويستحق الزيارة. أقوم بتنظيم رحلات لاستكشاف المناطق النائية في شهر نوفمبر، بما في ذلك رحلات قصيرة في Merak Sakten وزيارة إلى قرى الأسلاف من العائلة المالكة.

كابو / لوس كابوس، المكسيك

مع العشرات من فنادق الخمس نجوم، بما في ذلك منتجعات لوس كابوس الجديدة وسولاز، منتجع لوكشري كوليكشن، فإن لوس كابوس، هي المفر الأكثر راحة ومتعة من تعب السنة، يقول بيغز برادلي، خلال العامين المقبلين، سترفد هذه الوجهة السياحية منشآت سياحية أكبر لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصطافين والزوار، ومعظم تلك المنشآت والمرافق هي من الطراز الفخم لتلبي الطلب على السياحة الفاخرة.

كولومبيا

في عام 2017 ، حصل الرئيس على جائزة نوبل للسلام ، وسرعان ما انتقلت البلاد من واحدة من أخطر الأماكن على كوكب الأرض إلى دولة تستحق الإكتشاف، يقول بيغز برادلي. "لم يصل السياح بعد بشكل جماعي، والتفاؤل الحذر من الشعب الكولومبي واضح. ليس لدى بوغوتا جاذبية مثل قرطاج أو قوة مالية مثل ميديلين الإسبانية، لكنها كانت موطنا لفنانين وأصناف إبداعية لعقود. ترى روح الاحتفال بالحياة في فن الشارع، ومسيرات الدراجات في عطلة نهاية الأسبوع والاحتفالات العائلية المتكررة. بوغوتا هي أيضا واحدة من وجهات الطهي الأكثر إثارة في أمريكا الجنوبية.

أثيوبيا

يقول بيغز برادلي: "تتجه هذه الدولة الواقعة في شرق إفريقيا إلى مسرح العالم كقوة للثقافة القديمة، حيث تتاح للمسافرين فرصة اختبار تقاطع المسيحية واليهودية والإسلام من خلال تمازج ثقافي لا نظير له". "تعد البلاد موطنًا للكنائس المحفورة بالصخور التي تم بناؤها أجمل مناطق البلاد، والتحف النادرة من القرن الرابع والخامس الميلادي والقرى القبلية التي عاشت بنفس الطريقة لقرون عدة. في العامين الماضيين، تم فتح محطات جديدة (مثل لودج Limalimo و Lale’s Camp) وأضيفت رحلات طيران إلى المواقع التي لم يكن في السابق الوصول إليها ممكنا مثل وادي أومو.

مدغشقر

يقول نورمان هاو ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "بترفيلد آند روبنسون" التي تعمل في مجال السياحة، والتي بدأت مؤخراً في تقديم رحلات مخصصة إلى الدولة: "إن رابع أكبر جزيرة في العالم تشبه كوكبًا غير مستكشف أكثر من كونه مكان يمكنك زيارته". . "يتمتع هذا العالم الرائع بتنوع بيولوجي مذهل، سواء من حيث الجمال الطبيعي أو التضاريس الفريدة. بالنسبة للنباتات والحيوانات ، مع أكثر من 90 ٪ من الحيوانات البرية المستوطنة في مدغشقر ، فإنه لا يمكن منافستها ". الليمور الشهير ليس سوى واحد من الأجناس الغريبة والرائعة.

منغوليا

تقول تينا ليديز ، المتخصصة في شؤون آسيا بشركة GeoEx السياحية: "إن منغوليا، بفضل مساحاتها المفتوحة الواسعة، والمناظر الطبيعية المذهلة، والثقافة البدوية الدافئة، تحتل مكانة خاصة في قلوبنا". "لا يزال السفر إلى هناك يبدو وكأنه زيارة الى أقاصي الأرض! توفر رحلاتنا فرصًا كبيرة للمشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات وتسلق الصخور والمكوث في بيوت رحبة ومريحة. مع إمكانية الإستمتاع بالتجارب الأصيلة، مثل قضاء وقت مع البدو الرحل، والنزهات مع صيادي النسر الكازاخستاني.

باكستان

تقول سارة باربيري، وهي مستشارة أخرى في GeoEx. "المنطقة التي يزورها القليل في أقصى شمال شرق البلاد تقدم نوعًا من المناظر المدهشة المذهلة والتي تضطرك إلى التحديق من نافذة السيارة التي تقلك دون أن تطرف عينك، خوفًا من فقدان مشهد لجلال المناظر الطبيعية - أو الجسور المعلقة المذهلة التي تعبر الأنهار المليئة بالثلج الذائب. أضف إلى ذلك الترحيب الحار من قبل الناس هناك، وزرقة بحيرة آتاباد الجليدية.

رواندا

يقول بيغز برادلي: "لقد برزت هذه الدولة الواقعة في شرق إفريقيا كدولة ناشئة في السنوات الأخيرة"، توفر السياحة فيها تجارب الاستمتاع بالحياة البرية الحميمة، بما في ذلك رحلات تتبع الغوريلا والقرود الذهبية في فيرونغا.

الريفييرا التركية

ويشرح بيغز برادلي قائلاً: منتجع شاطئ بودروم الأنيق يتمتع بسحر الأضواء،من خلال عقارات انيقة على ساحل بحر إيجه الجميل - الذي يشبه إلى حد كبير ساحل جنوب فرنسا، كما يعد من أفضل وجهات الإبحار وممارسة رياضة الغوص القاعي والتنقيب عن الأنقاض الغارقة . بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الطيران مباشرة إلى بودروم من برلين ولندن ".

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