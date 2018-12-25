عشية الميلاد: ملكة بريطانيا تتباهى بصورة تظهر أثمن مقتنياتها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تكشف أحدث صورة صادرة عن قصر باكنغهام ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية قبل خطابها في عيد الميلاد محاطة بأهم وأثمن مقتنياتها بصالة الجلوس الرئيسية من تحف وصور لأفراد الأسرة الملكية.

نُشرت الصورة الجديدة بعد أن تم الإعلان عن موعد الخطاب الرسمي للملكة والذي تم تسجيله قبل أسبوعين لتبث من خلاله السيدة التسعينية رسالة السلام للبشرية جمعاء، وسط انقسامات سياسية حادة في بريطانيا هذا العام. وفقا لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية

والمقتنيات كما ظهرت في الصورة هي:

1. فستان حريري مزركش:

في عيد الميلاد ، ترتدي الملكة فستانا من الحرير العاجي، بلمسات المصممة العالمية أنجيلا كيلي، مع طبقة من الدانتيل باللون الأزرق والأبيض والذهبي.

2. دبوس "بروش" ذهبي مرصّع

هذه التحفة التي تزين فستان الملكة هدية من الأمير فيليب في عام 1966. وقد صممه أندرو جريما، وصُنع من الذهب الأصفر الخالص، مع زخارف منحوتة من الياقوت والماس. وقد تراجع زوج الملكة البالغ من العمر 97 عاماً عن المشاركة الرسمية، لكنه تواجد في حفلات الزفاف الملكية.

3. بيانو أسطوري

هذا البيانو المذهل من إنتاج الصانع الشهير S & P Erard وقد أهدي للملكة فيكتوريا وزوجها الأمير ألبرت في عام 1856، وهو مصنوع من خشب الليمون والصنوبر المعالج والمطلي بالذهب.

4. الأمير تشارلز "طفلا"

وتظهر الصورة التي التقطت في نيسان / أبريل عام 1949 الأميرة إليزابيت البالغة من العمر 23 عاما وزوجها فيليب يحملان تشارلز.

5. والد الملكة

تُظهر هذه اللوحة الملك جورج الخامس - المعروف آنذاك باسم الأمير ألبرت - في الزي البحري الخاص به، أثناء خدمته على متن السفينة إتش إم إس كولينجوود خلال معركة جوتلاند البحرية في الحرب العالمية الأولى في عام 1916. لم يتوقع الأمير أبدا أن يكون ملكًا. لكنه تولى العرش في ظروف عاصفة بعد تخلي شقيقه، إدوارد الثامن ، في عام 1936 عن العرش.

6. تشارلز وعائلته

تظهر هذه صورة الأمير تشارلز في عيد ميلاده الـ70 يجلس مع زوجته كاميلا، دوقة كورنوال. وولديه وليام وهاري وزوجاتهما كيت وميغان، وأحفاده الكبار جورج وشارلوت ولويس.

7. الأميرة ووصفياتها

يظهر في هذه الصورة كل من مربية القصر يوجيني وزوجها جاك بروكسبانك يصطحبان مجموعة من الصبية والبنات وصيفات الشرف في قلعة وندسور حيث اثناء زفاف الأمير هاري. ومن بين الشباب الأمير جورج والأميرة شارلوت.

8. عرس الأمير هاري وميغان

تظهر صورة رسمية هاري وميغان خلال زفافهما بقلعة وندسور في 19 مايو / أيار ويبدو دوق ودوقة ساسكس الجديدان يبتسمان معاً على الشرفة الشرقية للقلعة، وقد ارتدت ميغان ثوبا من تصميم جيفنشي.

9. وليام وكاتدرائية عيد الميلاد

تصّور بطاقة عيد الميلاد الرسمية هذه السنة دوق ودوقة كامبريدج مع أطفالهما الأمير جورج ، البالغ من العمر خمسة أعوام. الأميرة شارلوت، البالغة من العمر ثلاثة أعوام، والأمير لويس، ثمانية أشهر.

10. نقوش الرخام الفيكتوري

منحوتة من المرمر تجسد "صافو"، وهو شاعر يوناني قديم، المنحوتة من أعمال وليام ثيد، وهو نحات ترك بصمة خاصة في قصر باكنغهام منذ العهد الفيكتوري.

11. شجرة عيد الميلاد

تعود شجرة الميلاد هذه الى عهد الملكة شارلوت، زوجة جورج الثالث المولودة في ألمانيا، والتي يرجع الفضل لها في إدخال شجرة عيد الميلاد إلى المملكة المتحدة.

12. مدفأة الحطب

هي واحدة من أربعة مدافئ رخامية تصطف على جدران الغرفة، وتحتوي ثلاثة منها على مرآة كبيرة للغاية مثل تلك التي تظهر خلف الملكة، بينما تحتوي المرآة ذاتها على صورة للملكة ألكسندرا، زوجة الملك إدوارد السابع الذي حكم من عام 1901 إلى عام 1910.

أفضل 10 صور "سيلفي" ملكية مع العائلة البريطانية