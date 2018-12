"كيفين سبيسي" يرد على تهم التحرش بفيديو حصد ملايين المشاهدات

حقق فيديو نشره الممثل الأمريكي كيفين سبيسي على قناته في موقع "يوتيوب" خلال 48 ساعة، 6 ملايين و207 آلاف مشاهدة، و132 ألف إعجاب، وتناول قضية اتهامه بالاعتداء الجنسي.

ونشر الممثل الفيديو في اليوم ذاته الذي كُشف فيه أن اتهاما رسميا وجه إليه بالاعتداء الجنسي على مراهق في حانة بولاية ماساتشوستس الأمريكية، وبأنه سيمثل أمام المحكمة في السابع من يناير/كانون الثاني القادم بشأن الواقعة التي حدثت في يوليو/تموز 2016.

واستلهم الفيديو الذي جاء بعنوان "Let Me Be Frank" أو "دعني أكون صريحا"، من مسلسل "هاوس أوف كاردس"، وظهر سبيسي متقمصا شخصية فرانك أندروود في المسلسل الشهير، مدافعا عن نفسه ضد حركة "أنا أيضا" أو MeToo، ونافيا الاتهامات الموجهة ضده، وفق ما ذكر موقع "هوليوود ريبورتر"، والذي وصف الفيديو بـ"الغريب".

وقال سبيسي في التسجيل المصور: "أنا بالتأكيد لن أدفع ثمن أشياء لم أقم بها". واختتم الفيديو بقوله: "ثقتي تزداد يوما بعد يوم بأن الجميع سيعرف الحقيقة كاملة قريبا".

