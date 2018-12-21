مساحيق تجميل للرجال في كوريا.. تلبية للطلب المتزايد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( رويترز )

من المعروف أن مساحيق التجميل للنساء كما هو معلوم معجون الحلاقة للرجال ، لكن يبدو أن العُرف لن يبقى على حاله ، فهاهم الرجال يغزون عالم النساء في عالم التجميل ومساحيق التجميل ،إذ يتجه عدد متزايد من الشبان في كوريا الجنوبية لاستخدام مساحيق التجميل، ويلقى هذا الأمر قبولاً في المجتمع المحافظ نسبياً، فيما تسعى علامات تجارية عالمية شهيرة لنشر منتجاتها بين الرجال. وفي الأشهر الثمانية حتى أغسطس/ آب، سجل موقع "جي ماركت"، وهو أكبر موقع للتسوق الإلكتروني في كوريا الجنوبية، قفزة في مبيعات مساحيق التجميل للعملاء الذكور بلغت نسبتها 130 في المائة.

وطرحت دار أزياء "شانيل" خطاً لمساحيق تجميل الرجال في سبتمبر/ أيلول يشمل أقلاماً لتخطيط الحواجب وطلاء شفاه. كما دشنت الدار منتجاتها في كوريا الجنوبية، حيث تقول إن الطلب على هذه المنتجات هناك هو الأعلى.

ولا يزال سوق تجميل الرجال في بدايته ويمثل أقل من خُمس الصناعة، التي بلغ حجمها 49.5 مليار دولار في عام 2017 وفقاً لبيانات شركة "يورومونيتور" للاستشارات.

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