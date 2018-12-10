أيها النساء.. مواقع التعارف تهدِّدكن بـ"العنوسة"!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة جديدة أجراها علماء من جامعة "دي مونتفورت" الشهيرة أنّ "مواقع التعارف عبر الإنترنت تتسبب بمشاكل اجتماعية منها عدم الزواج بين النساء".

وبحسب العلماء، فإنّ "عدد النساء المهدّدات بخطر العنوسة يزداد باستمرار، والسبب في ذلك هو ظهور مواقع التعارف عبر الإنترنت، والتي باتت تعطي الرجال فرصاً أكبر للتعرف على النساء".

ورأى الباحثون أنّ "هذا الأمر يجعل النساء أقلّ رغبة بالزواج أو إقامة علاقات جدية مع الشريكات من الجنس اللطيف"، مشيرين إلى أنّ "علاقات التعارف الفاشلة التي يمر بها الناس عبر هذه المواقع تجعلهم أكثر حذراً بشكل عام، ما يؤخر من سن الزواج عند الكثيرين".

وكانت دراسات سابقة أشارت إلى أنّ "تطبيقات المواعدة والتعارف عبر الإنترنت، يمكن أن تجعل الناس يشعرون بعدم الأمان وعدم الثقة بمظهرهم وأجسادهم، بل إنهم قد يكتئبون بسببها".

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