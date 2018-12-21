صورة 2018 لوحيد القرن الأبيض.. ماذا قالت عنه ممثلة بوليوود؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشر موقع "تايم.كوم" الأمريكي، تقريراً لعارضة الأزياء والممثلة الأمريكية نرجس فخري عن "آخر ذكور وحيد القرن الأبيض في العالم، الذي التقطت له صورةٌ رائعة قبيل نفوقه في 19 آذار/مارس الماضي". ومع نهاية العام الحالي 2018، أدرجت هذه الصورة في قائمة الموقع لأبرز 10 صور التقطت لهذا العام.

نفوق 4 من 6 من حيوان وحيد القرن الأسود النادر

ولفتت فخري التي سردت تفاصيل زيارتها لكينيا، حيثُ كان موطن وحيد القرن، إلى أنّ "الأخير كان يعرف باسم سودان وبلغ عمره 45 عاماً، وقد التقت به في العام 2015 خلال رحلتها إلى منظمة Ol Pejeta Conservancy في كينيا".

وأوضحت فخري أنّ "وحيد القرن كان يعيش خطر الموت حينها بشكلٍ كبير"، مؤكدة أنها "كانت هناك للمساعدة في نشر الوعي لتدارك محنة حيوانات وحيد القرن الأبيض الشمالي، والعمل في جمع المال لإنقاذهم".

وقالت نجمة بوليوود: "عندما التقيت بسودان شعرت برهبة شديدة. كان جميلاً جداً. في بداية ذهابي إلى المكان الذي كان موجوداً فيه، كنت خائفة كثيرة، إذ أردكت أن الحيوانات البرية خطيرة. غير أنّ سودان كان هادئاً، وبدا كما لو أنه أقام صداقة وثيقة بيني وبينه. لقد رأيت حجمه الذي تضاءل مع الوقت، وبدأتُ أطرح التساؤلات بشأن كل سعي لإنقاذ هذا الحيوان اللامع".

وأضافت: "عندما سمعت أنّ سودان قد مات، اعتبرتُ أنّ الإنسانية سقطت، وشعرت باليأس الكبير. ورغم ذلك، بقيتُ على إصراري لمساعدة الحيوانات وحمايتهم من الإنقراض والموت بأي طريقة ممكنة".

وختمت: "إنّ سودان ونوعه سيعيشان الآن فقط في هذه الصورة الجميلة، التي ستروي الكثير عن أزمة الإنقراض. لكنني اخشى أن يكون ذلك غير كافٍ، ونأملُ أن يأتي لنا العام الجديد 2019 بأخبارٍ أفضل وأن تتكرس كل السبل فيه لحماية الحيوانات".

(الممثلة نرجس فخري - Eskipaper.com)

مصدر الصورة: time.com

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