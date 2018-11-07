نفوق 4 من 6 من حيوان وحيد القرن الأسود النادر

أخبار الان | انجمينا - تشاد (صحف)

نفقت أربعة حيوانات من أصل ستة من حيوان وحيد القرن الأسود المهدد بالانقراض بعد ان تم نقلها من جنوب افريقيا الى تشاد. ونقلت الحيوانات الستة من جنوب أفريقيا في مايو أيار الأمر الذي أعاد هذا الفصيل إلى تشاد للمرة الأولى منذ اندثر هناك عام 1972 لأسباب على رأسها الصيد الجائر المستشري في البلاد. وأبلغت تشاد عن نفوق اثنين منهم الشهر الماضي.

وقال البلدان وجماعة أفريكان باركس للحفاظ على البيئة والتي أشرفت على نقل الحيوانات إلى متنزه زاكوما الوطني في تشاد ”انخفاض مخزون الدهون بما يشير إلى عدم تأقلم حيوانات وحيد القرن مع بيئتهم الجديدة هو على الأرجح السبب“. وأضافوا أنه جرى نقل الحيوانين المتبقيين إلى منشآت بهدف تسهيل التعامل معهما.

وقبل عقدين تسبب الصيد الجائر في دفع وحيد القرن الأسود إلى حافة الانقراض عبر موئله المترامي الأطراف في جنوب وشرق ووسط أفريقيا. وتراجعت أعداده بنسبة 98 في المئة بين عامي 1960 و1998 لكن العدد زاد بواقع المثلين منذ ذلك الحين ليصل إلى نحو 4500 مع تنامي الجهود للحفاظ على هذا الفصيل.

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