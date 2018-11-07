مدينة صينية تحظر تجول الكلاب في الشوارع خلال النهار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حظرت مدينة في جنوب غرب الصين اصطحاب الكلاب في الشوارع خلال النهار، وحظرت أيضا تواجد الكلاب في المنتزهات ومراكز التسوق والمرافق الرياضية وغيرها من الأماكن العامة. ووُصف القرار، الصادر من إدارة مدينة وينشان في مقاطعة يونان في 29 أكتوبر الماضي، بأنه الأكثر تقييدا في البلاد التي لطالما خضعت فيها ملكية الكلاب لقيود صارمة.

وفي ظل حكم مؤسس الصين الشيوعية، ماو تسي تونغ، اعتبر اقتناء الكلاب علامة على البرجوازية لكنها عادت إلى الظهور خلال العقود الماضية بعد أن بات الصينيون أكثر ثراء. غير أن العديد من المدن لا تزال ملتزمة بقواعد تقييد حيز المناطق التي يمكن للكلاب أن تتواجد بها، حيث تحظر العاصمة بكين تواجد الكلاب الكبيرة في وسط المدينة.

ومع ذلك، يبدو أن قرار وينشان يتجاوز ذلك حيث نص على أنه لا ينبغي للكلاب أن تظل في الخارج إلا قبل الساعة السابعة صباحا وبعد الساعة العاشرة مساء. كما ينص على أن لا يتجاوز طول مقود الكلب مترا واحدا، وأن يكون بصحبة بالغين.

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