شاب روسي يعرض جلده للبيع في مزاد!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

مواقف تحدث في العالم تعد غريبة نوعاً ما ولكن الأغرب هو ما حدث في روسيا فقد قرر الطالب الجامعي يوري غالاكتينوف من مدينة يكاترينبورغ الروسية، رغبته في عرض جلده في مزاد علني للبيع.

وأشار الطالب غالاكتينوف أنه يبيع جلده المليء بتواقيع شخصية لنجوم موسيقى الروك مثل فناني فرقة "Scorpions" و"Papa Roach" والمغنية ماري فريدريكسون "Marie Fredriksson" وستينغ "Sting" وأوزي أوزبورن "Ozzy Osbourne"، حسب موقع "روسيا اليوم".

وأوضح غالاكتينوف أن: "نجوم الروك بأنفسهم وقّعوا له على يده، ومن ثم قام خبير الوشم بتثبيت هذه التواقيع بطريقة حرفية لتبقى على جلده أطول فترة من الزمن".

وقال الطالب: "أن السعر الأولي للمزاد على جلده الموشوم بتواقيع النجوم سيكون 100 ألف دولار، وإن غايته من هذه العملية هي نشر قصة روك مشوقة".

وأضاف غالاكتينوف أن قوانين روسيا تمنع من هذه التصرفات (بيع الجلد) مضيفا أن السعر سيرتفع أضعاف هذه القيمة عند إقامته لمزاد خارج روسيا.

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