مسابقة جائزتها 100 ألف $ لمن يتخلى عن هاتفه عاما.. هل تشارك؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

هل جربت يوماً أن تتوقف عن استخدام هاتفك النقال ؟ كم هي المدة التي استطعت فيها الابتعاد عن هاتفك الذكي ؟ يوم .. يومين ..أكثر ؟ اذا كنت تستطيع أن تتخلى عن هاتفك لمدة عام كامل فعليك أن تخوض مسابقة ذات جائزة مغرية جداً جداً ..

فقد أعلنت شركة فيتامين واتر الأمريكية، عن منح جائزة مقدارها 100000 دولار أمريكي لمن يستغني عن هاتفه الذكي لمدة عام كامل.



وقالت شركة المشروبات، إن مبلغ الجائزة الكامل سيمنح للشخص الذي يمكنه التخلي عن هاتفه لمدة عام كامل، في حين ستمنح مبلغ 10 آلاف دولار للشخص الذي يتخلى عن هاتفه الذكي لمدة ستة أشهر فقط.



وستقوم الشركة بإجراء اختبار للكشف عن الكذب في نهاية العام للتحقق من أن الشخص الفائز لم يستخدم أي هواتف ذكية لمدة 365 يوماً.

وقالت الشركة إن المتسابق المختار سيُمنح هاتفاً خليوياً يعود إلى 1996 لاستخدامه خلال فترة الاختبار.



وتقوم الشركة بدعوة الأشخاص المهتمين بالمشاركة في المسابقة، عبر موقع تويتر وإنستغرام قبل الثامن من يناير القادم، وسيتم اختيار أحد المتسابقين في وقت لاحق ليحظى بفرصة للفوز بـ 100.000 دولار، وفق ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.

أحياناً حتى دون أن يكون هناك جائزة نقدية ، ربما عليك أن تجرب الابتعاد عن العالم الافتراضي قليلاً ، فهي فرصة لتعود لنفسك ، تخيل الاسترخاء الذي ستحظى به .. هذه أثمن جائزة .. جربها !

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