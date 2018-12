إليكم أفضل 10 أفلام عرضت في 2018 لا تفوتوا مشاهدتها (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( people )

إذا كنت من عشاق أفلام هوليوود ، نقدم لك قائمة بأفضل 10 أفلام اختارتها مجلة People في تقرير جديد لها تم عرضها على شاشات السينما في 2018 ، لا تفوت مشاهدتها .

1.A Quite Place

في أكبر ضربة رعب هذا العام، يجب على الجميع أن يتحدثوا همساً أو أن يخاطروا بالعبث مع الوحوش التي يمكنها أن تسمع صوت إسقاط دبوس على الأرض. إنه فيلم رعب مختلف تماماً .

2. "?Can You Ever Forgive Me"

"ميليسا مكارثي" تعود من جديد في دور مختلف سيجعلك تتعاطف معها حتى وإن لم تكن تحبها، ميليسا تلعب دور أديبة!

3. Paddington2

أحد الأفلام التي حققت نجاحًا كبيرًا هذا العام، الدب الصغير يختفي في السجن بشكل غير عادل! ويعلم شيف يدعى Knuckles كيفية صنع مرملاد البرتقال، البعض يعتبره ألطف فيلم في عام 2018

4. Crazy Rich Asians

يتحدث الفيلم عن شابة أمريكية من أصل آسيوي تسافر للقاء عائلة حبيبها المتواضع، ولكنها تتفاجئ عندما تكتشف أن عائلته من بين أغنى العائلات في سنغافورة.. تدور أحداث الفيلم في قالب كوميدي رومانسي

5. Green Book

جولة حقيقية في الجنوب في فترة الستينيات، وهي الجولة التي قام بها عازف البيانو "دون شيرلي" وحارسه "توني ليب" الذي عمل كسائق وحارس لدون.. فيلم إنساني بامتياز، وهو من بطولة "مارشالا علي" و"جون مورتينسن"

6.A Star Is Born

الفيلم هو نسخة جديدة من عمل تم تقديمه أكثر من مرة في هوليوود، وتدور قصته حول نجم ريفي يعاني من مشاكل كبيرة، و مغنية عالقة في ملهى ليلي متواضع . يقوم نجم الروك بجعلها نجمة كبيرة أما هو فيتهاوى

7. Three Identical Strangers

قصة عن 3 توائم ذكور تم تبنيهم بشكل منفصل في مرحلة الطفولة، ثم لم شملهم من جديد

8. The Favourite

في إنكـلترا وفي بدايات القرن الثامن عشر، تعتلي "الملكة آن"العرش وتصبح صديقتها المقربة "الليدي سارة" هي حاكمة المقاطعة، لكن مع مجيء خادمة جديدة تدعى "أبيغيل" إلى القصر، تنقلب الموازين تمامًا

9. BLACKKKLANSMAN

قصة ساخرة مريرة حول شرطي أسود يتسلل إلى تجمعات "كو كلوكس كلان" المحلية بمساعدة زميل أبيض له وهو "السائق آدم"

10. Black Panther

أحد أهم أفلام الأبطال الخارقين هذا العام، ينطلق الفيلم من قصة "تشالا" ملك "واكاندا" الأفريقية، الذي يتولى مسؤولية الحكم في المملكة، ويتحتم عليه الدفاع عن أرض بلاده من التمزق بفعل تدخلات اﻷعداء داخلها وخارجها.. الفيلم حقق نجاحًا مذهلًا في شباك التذاكر

مصدر الصور : people

اقرأ أيضاً :

بينهن مارلين مونرو.. تعرفي إلى العطر المفضل للنساء المشهورات

"إندغيم".. الإعلان الأكثر مشاهدة بالتاريخ