قطار يمر فوق رضيعة في الهند.. وحياة جديدة تكتب لها!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ناهد العثماني)

نجت طفلة رضيعة بأعجوبة في الهند بعد مرور قطار فوق سكته، إثر سقوطها داخلها في حادثة تمّ تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر تسجيل مصوّر بواسطة هاتف محمول، لهذا الحادث الذي وقع في ماتهورا في ولاية أوتار براديش الشمالية، قطاراً يمرّ فوق رضيع على سكّة حديد في حين أن الشهود يقفون مذعورين، لا حول لهم ولا حيلة.

وأفادت وسائل إعلام هندية بأن الطفلة التي لا يتخطى عمرها السنة وقعت في الحيّز الفاصل بين عربة القطار وسكّة الحديد عندما كان أهلها ينزلون من القطار وسط تدافع من الركاب. وعلقت ممددّة على ظهرها عندما كان القطار ينطلق مجدداً. وغادر القطار من دون أن يمسّها.

وبعدما غادر القطار، هرع رجل لانتشالها وخرجت سالمة من الحادثة.

وانتهزت السلطات هذه الحادثة لتذكير الركاب بضرورة التيقّظ في القطارات المكتظّة.

ومن الشائع وقوع حوادث في شبكة القطارات في الهند. ويسقط ركاب أحياناً من القطارات ويلقون حتفهم على السكّة، في حين يقضي آخرون وهم يحاولون اجتياز السكّة.

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