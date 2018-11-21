على طريقتها الخاصة.. فتاة تبحث عن عريس بفستان الزفاف (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قررت إحدى الفتيات الأمريكيات البحث عن عريس على طريقتها الخاصة، مستلهمةً فكرتها بعد سلسلة من العلاقات الفاشلة التي تعرضت لها صديقاتها، والتي غالباً ما كانت تبدأ بالتعارف عبر الإنترنت.

وبحسب موقع "إنسايد إديشن"، فقد أوضحت الفتاة التي تدعى راي والتي تقطن في نيويورك، أنها "اشترت فستان الزفاف الطرحة من متجر إلكتروني، وبدأت بتنفيذ خطتها". ولفتت إلى أن "أول نشاط قامت به هو الصعود على لوح خشبي وممارسة رياضة التجديف، إلى جانب الأنشطة اليومية المعتادة".

وفي هذا الصدد، قالت الفتاة: "أرغب جداً في الزواج، وأريد علاقة جدية، لذلك قررت ارتداء فستان الزفاف والقيام بأنشطتي المفضلة". وأصافت: "الناس يحبون أن يروني في ثوب الزفاف فهم يصفقون، ويهتفون لي، ويشجعونني".

إلى ذلك، فإنّ الفتاة تخطط أيضاً للسفر إلى دول عديدة بثوب الزفاف منها باريس، كاشفة أنّ "خطتها أثمرت عن نتائج جيدة، حيث تقدم عدد من الأشخاص لخطبتها".

مصدر الصور: برايت إيديشن

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