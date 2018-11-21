إنطلاق الدورة 40 لمهرجان القاهرة السينمائي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

انطلقت الدورة الأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بحضور عدد من النجوم المصريين والعرب والأجانب.



وعلى مدى 10 أيام يقدِم المهرجان 160 فيلما من مصر وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا والمجر وسلوفينيا واليونان وفيتنام وكازاخستان وكولومبيا والصين بينها 16 فيلما ضمن المسابقة الدولية.

و قدم حفل الافتتاح على لمسرح دار الأوبرا المصرية الممثل والمغني سمير صبري الذي استعرض بعضا من ذكرياته مع المهرجان ومن بينها تقديمه لأول دورة عام 1976.

وبعد أن ربط برشاقة ماضي المهرجان بحاضره سلم الراية للممثل ماجد الكدواني لتقديم باقي فقرات الحفل.

من جهتها قالت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم في كلمة الافتتاح "أتمنى أن تكون هذه الدورة إضافة حقيقية لتاريخ المهرجان الفني ومشواره العريق.. نبدأ هذه الدورة الجديدة بكل الأماني والطموحات الكبيرة التي سنحققها معا، بالتكاتف والتعاون، والعمل من أجل رفعة الفن وإعلاء قيم الإنسانية".

وأضافت عبدالدايم "لقد أصبحنا أكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى التحدث مع بعضنا البعض، والاستماع إلى بعضنا البعض، ومشاركة رؤيتنا للعالم، وهذا المهرجان هو أفضل وسيلة لتحقيق كل هذا، فالسينما تأخذنا إلى عوالم وثقافات لم نرها من قبل، ومعها تنحسر العزلة وتقترب المسافات ويزداد الوعي".

وكرم المهرجان في الافتتاح المخرج البريطاني بيتر جريناواي والممثل المصري حسن حسني بمنحهما جائزة فاتن حمامة التقديرية وكذلك الموسيقي المصري هشام نزيه بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز. وفي لفتة وفاء تجاه صناعه، كرم المهرجان الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله المدير الفني للمهرجان.

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