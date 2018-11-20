أب يقاضي ماكدونالدز على إعلان للوجبات السعيدة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

رفع والد طفل في مدينة كيبيك الكندية دعوى قضائية ضد مجموعة مطاعم ماكدونالدز العالمية لمخالفتها قوانين المدينة ضد الإعلان للأطفال.



و قال أنطونيو برامانتي هو المدعي الرئيسي في القضية إن الوجبات السعيدة تضم ألعابا ترتبط بإصدارات أفلام شعبية، وغالبا ما يرغب أطفاله في العودة إلى المطعم حتى يتمكنوا من إكمال لعبهم دون الاكتراث لصحتهم.

يقول برامانتي وهو أب لثلاثة أطفال إنه يأكل ماكدونالدز مرة كل أسبوعين بناء على دعوة أطفاله ، وفقا لوثائق المحكمة.

و منذ بدايتها في عام 1979 ، كانت وجبة هابي ميل هي العنصر الرئيسي في قائمة ماكدونالدز وخيار الوجبات السريعة في رحلات الطرق العائلية.

لكن بعض الآباء غير راضين بالتأكيد عن امتلاك إمبراطورية الوجبات السريعة على معدة أطفالهم.

والدعوى القضائية تم تصديقها حديثًا وتدعي أن ماكدونالدز تهدف بشكل غير قانوني إلى استهداف الأطفال دون سن 13 عامًا في إعلاناتها, حيث من شأن ذلك أن ينتهك قوانين حماية المستهلك الصارمة في كيبيك.

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