فيديو لكائن غريب وضخم يفاجئ فريقاً من الغواصين يشعل الانترنت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اكتشف فريق من الغواصين بشكلٍ مفاجئ، وجود مخلوقٍ غريب على عمق 10 أمتار، على مقربة من جزيرة نيوزيلندا البركانية.

واستطاع الغواصون تصوير هذا المخلوق بالكاميرا، ليتبين لهم أنه وحش أبيض ضخم.

ووفقاً للباحثين ستيف هاثاواي وإدري باتل، فإنّ "الوحش الذي تمّ اكتشافه طوله حوالى 8 أمتار، كما أنه يتحرك ببطئ وينبض قليلاً".

وبحسب الباحثين، فإنهم لم يروا شيئاً من هذا القبيل في وقتٍ سابق.

وبعد رحلتهم في أعماق البحر، قام الفريق بنشر فيديو يوثق لحظة مصادفتهم للمخلوق الغريب. ولاقى هذا المقطع المصور رواجاً كبيراً عبر الإنترنت.

مصدر الصورة: stmed.net

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