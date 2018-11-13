كوبا.. سلحفاة برأسين وجسم واحد، أهي سلاحف سيامية؟ (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( فيستي )

الغرائب والعجائب في عالم الحيوان لا تنتهي، ففي كل يوم نسمع عن سلالة نادرة لأحدها، أو أخرى تختلف بالشكل عن بقية أبناء فصيلتها، أخرها كان عثور أحد صيادي الأسماك في كوبا على سلحفاة غريبة برأسين وجسمين متصلين ببعضهما البعض.

وحول هذا الاكتشاف قال الصياد: "عثرت على هذه السلحفاة الغريبة عندما كنت بالقرب من أحد الأنهار، كانت صغيرة جدا، ربما كان عمرها يوما واحدا أو يومين، قررت أخذها للمنزل لأطعمها، لكن عائلتي تعلقت بها كثيرا، فقررنا الاحتفاظ بها".

ويشير الخبراء إلى أن مثل هذا النوع من "السلاحف السيامية" نادرة الوجود جدا في الطبيعة، فتركيبة أجسادها غالبا ما تعيقها في البحث عن الطعام والشراب، لذا تختفي بعد ظهورها إلى الحياة بفترة قصيرة.

ومنذ مدة كانت محمية صينية قد استعرضت سلحفاة شبيهة، لكنها كانت بجسد واحد ورأسين.

مصدر الصور : فيستي

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