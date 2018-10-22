فندق خاص لذوي الوزن الزائد فقط (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قد يجد الأشخاص ذوي الوزن الزائد حرجا في الاستجمام بالفنادق مع باقي الأشخاص، حيث تظل العيون تلاحقهم بشكل كبير، لذلك حاول الفندق الوحيد حاليا في العالم من تخطي هذا الحرج، ومنح للأشخاص ذوي المقاسات الضخمة ملاذا يمكنهم من قضاء أوقات ممتعة بكل راحة..

في التفاصيل فتح هذا الفندق الذي يسمى "The Resort" الواقع في جزيرة إليوترا في وسط "حوض الكاريبي"، أبوابه قبل سنتين أمام الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، وفورا حصل على شعبية واسعة بينهم، والمثير في الأمر أن الفندق لا يستقبل الأشخاص الذين وزنهم شبه كبير، وذلك لكي لا يحرج الآخرون الذين وزنهم كبير جدا، وفق موقع "cnn".

وقررت قناة بريطانية إجراء استطلاع لمعرفة شعور نزلاء الفندق بشأن عدم وجود نزلاء معتدلي الوزن في الفندق معهم. كل الذين شاركوا في الاستطلاع قالوا إنهم بسبب مقاساتهم يكرهون الاستراحة على الشاطئ، بسبب وزنهم الكبير وأجسادهم المتهدلة، وبينهم رجال ونساء يصل وزنهم إلى 140 كلغ وأكثر، على الرغم من أنهم شباب أو متوسطو العمر.

وبني هذا المجمع لـ "كبار الضيوف" ويحتوي على مسابح خاصة وحولها مقاعد صنعت خصيصا لتحمل وزن البدناء، وتم تقوية الأسرّة في الغرف بواسطة شبكات فولاذية، وفتحات الأبواب والكراسي هنا أعرض من المعتاد وحتى مقاعد المراحيض تختلف عن التقليدية، كل هذا لراحة النزلاء، إضافة إلى أن البوفيه يقدم يوميا للنزلاء ثلاث وجبات من الطعام على طريقة "تناول كل ما تشتهيه".

ويقول "جيمس كينغ"، صاحب الفندق، إن الفكرة راودته قبل 14 سنة عندما رأى كيف انكسر كرسي تحت رجل بدين، وعلاوة على ذلك اضطر إلى دفع غرامة قدرها 150 دولارا، ويضيف، 60% من النزلاء من الولايات المتحدة والبقية من البلدان الأوروبية، والفندق يستقبل النزلاء على شكل مجموعات وليس أفرادا. وقال موضحا، في الشهرين الأولين استقبلنا الجميع بمن فيهم الأفراد، ولكن من أجل الحفاظ على الأجواء الودية قررنا الموافقة على طلبات المجموعات فقط..

مصدر الصور: (موقع CNN)

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