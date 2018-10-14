شاهد بالفيدو كيف ينقذ أطفال آيسلندا طائر البفن المميز

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة ( بي بي سي )

طائر البفن صاحب الآلوان المميزة وأحد أهم معالم آيسلندا مهدد الانقراض بل انه بات يختفي بالفعل شيئا فشيئاً.

ومما يزيد الطين بلة هو ما يحدث في جزيرة قبالة الساحل الجنوبي ، فالطيور حديثة الولادة تترك على الآرض وحدها ، لتواجه خطر القتل والاصابة

لكن بعض المتطوعين الصغار يأتون لإنقاذهم

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طائر البفن هو نوع من الطيور الصغيرة ، لها منقار ملون زاهي خلال موسم التكاثر ، هي الطيور البحرية السطحية التي تتغذى في المقام الأول عن طريق الغوص في الماء ، أنها تولد بصورة كبيرة في المستعمرات على المنحدرات الساحلية أو الجزر البحرية ، وتعشش في الشقوق بين الصخور أو في الجحور في التربة

جميع أنواع طائر البفن في الغالب بريش أسود أو أبيض ، وبناء ممتلئ الجسم ، ومناقير كبيرة ، بعد موسم التكاثر منقارهم يصبح أصغر ، يتم تكييف أجنحتها القصيرة من أجل السباحة مع تقنية الطيران تحت الماء ، في الهواء تقوم بضرب أجنحتها بسرعة تصل إلى 400 مرة في الدقيقة الواحدة ، وغالبا ما تحلق على ارتفاع منخفض فوق سطح المحيط

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