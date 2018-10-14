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مرض نادر يمسح ذاكرة فتاة بريطانية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

أجريت عملية معقدة في الدماغ لفتاة بريطانية تبلغ من العمر 25 عاما تسببت في مسح جميع ذكرياتها الشابة البريطانية (فران جيل)، استيقظت بعد العملية "شخصا مختلفا تماما" بعد أن تم مسح ذكرياتها بسبب التهاب دماغي نادر،  يبدأ فيه جهاز المناعة بالجسم بمهاجمة خلايا دماغية سليمة، وفق ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، يوم السبت.

وفقدت عالمة الأحياء البحرية، من مقاطعة كورنوال ببريطانيا، كل ما كانت تعرفه بما في ذلك فترة تعليمها الجامعي التي امتدت خمس سنوات، ويتوجب عليها الآن أن تتعلم كيف تتعرف على كل شيء من حولها من جديد.

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