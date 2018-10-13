جزيرة يونانية تحظر ركوب الحمير على السائح البالغ وزنه 100كلغ

أخبار الآن | سانتوريني - اليونان - (وكالات)

لن يعود بإمكان السياح البدناء الذين يصلون يوميا إلى جزيرة سانتو ريني في اليونان ركوب الحمير للصعود إلى وسط الجزيرة عبر طريق الدرج الذي يبلغ عدد درجاته 600.



قرار المنع هذا اتخذته السلطات المحلية ويخص السياح الذين تزيد أوزانهم عن 100 كيلوغرام بهدف حماية الحمير من المشقة والعناء التي تEفرض عليهم يوميا خلال الجولات السياحية تحت درجات الحرارة المرتفعة.

السلطات المحلية اتخذ هذا الإجراء بعد تلقيها العديد من الشكاوى من مختلف رابطات حماية الحيوان.

ففي العام 2017 تم إطلاق عريضة "أوقفوا إساءة معاملة الحمير والخيول في سانتوريني"، وتم جمع 109 توقيعات في ظرف سنة، ما دفع بوزارة التنمية الريفية والغذاء اليونانية لإتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف "معاناة الحمير" في الجزيرة. وأصدرت الوزارة لوائح جديدة حول رفاهية الحمير ووقف معاناتهم. وورد فيها أن الحمير الذين يستخدمون خلال الجولات والرحلات السياحية يجب ألا تحمل أكثر من 100 كيلوغرام أو ما يعادل خمس وزنها.

وتضمنت ذات اللوائح إجراءات إلزامية لمالكي الحمير والخيول والبغال كالتأكد من مستوى صحتهم بصفة مستمرة وتجهيز اسطبلاتهم ومحطات العمل بمواد مطهرة وعدم استخدام الحيوانات غير الصالحة والتي يقصد بها "الحيوانات المصابة الجريحة والحوامل والتي تظهر عليهم علامات الضعف" للعمل تحت أي ظرف من الظروف. كما تجبر اللوائح مالكي هذه الحيوانات على توفير الأغذية المناسبة والكافية لها ومياه شرب عذبة يوميًا.

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