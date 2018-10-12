ظروف غامضة تكتنف وفاة الضحية الـ11 في جزيرة الموت بتايلاند

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

وقع سائح يبلغ من العمر 33 عامًا ضحية جديدة "لجزيرة الموت" سيئة السمعة في تايلاند، ليكون بذلك الوفاة الحادية عشرة التي وقعت في الجزيرة بظروف غامضة. وعثر على السائح "الكسندر بوسبسون" ميتًا في البحر عائمًا على ساحل جزيرة "كوه تاو"، بالقرب من شاطئ ساير الذي قُتل فيه البريطانيان هارتا ويذردج ودافيد ميلر في العام 2014.

وتمكنت الشرطة من استعادة جثة السائح، ونقلتها إلى جزيرة كوه فانجان المجاورة، ثم نُقلت إلى البر الرئيسي، وإلى مستشفى للشرطة في بانكوك لإجراء فحص ما بعد الوفاة. وقالت الشرطة، إنها تعتقد أن السائح المولدوفيّ غرق بالصدفة في البحر، فيما يجري التحقيق مع شهود عيان وفحص كاميرات المراقبة.

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وقال قائد الشرطة الإقليمية ابيتشارت بونسريروج، إن "سبب الوفاة هو الغرق. ونعتقد أن الوفاة حدثت على الأرجح مصادفة، فحتى هذه اللحظة لم نعثر على أي صلة للحادث بأعمال جنائية". وتُظهر سجلات الهجرة أن السائح وصل تايلاند في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، قبل السفر إلى تلك الجزيرة.

وقال شهود عيان، إن متعلقات خاصة بالسائح شوهدت في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، حيث تم إبلاغ الشرطة التي عثرت على الجثة في وقت لاحق.

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