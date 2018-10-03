الكلاب تذهب للعمل في تايلند.. شاهد الفيديو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

أملاً في تحسين آداء الموظفين ، وإدخال السعادة على قلوبهم أثناء العمل ، سمحت العديد من الشركات المختلفة في تايلند لموظفيها بإحضار كلابهم إلى العمل.

وتشير دراسات عديدة إلى فوائد إحضار "صديق الإنسان الوفي" إلى العمل، ومنها دراسة أجريت في ايار ونيسان من عام 2017 ونشرت في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحية العامة. مع أن نفس الدراسة تشير أيضا إلى مخاطر أخرى قد يتسبب بها وجود هذه الحيوانات في مكان العمل مثل الحساسية وبعض الأمراض الأخرى.

وتكشف تجارب من هذا القبيل عن نتائج باهرة، ولا سيما أن موضة إحضار الكلاب إلى العمل في تزايد مستمر، وتقبل عليها العديد من الشركات خصوصا تلك التى يعمل موظفوها ساعات دوام متغايرة يوميا، إذ يقول البعض إنها تخفف من عبء العمل اليومي وتشجع الموظفين على قضاء وقت أطول تحت ضغط العمل نفسه.

وقالت أنانكانارت كونج بانيشكو، التى بدأت هذه السياسة حين أسست شركتها YDM منذ ثماني سنوات "إن وجود الكلاب الأليفة يساعد على توفير جو مريح (في المكتب)، ويعيد شحن طاقتنا عندما نكون في غاية التوتر".

وأوضحت مسؤولة المحاسبة في نفس الشركة جيتراماس واتانا، "أحيانا أشعر بالإنزعاج من وجود الكلاب"، وتضيف "الأمر يتحول إلى فوضى، لكن بنفس الوقت يرافقه شعور بالسعادة والاسترخاء".

وتضم شركة YDM حوالي 200 موظف و20 كلباً، ويعد هذا بالرقم الكبير مقارنة بالشركات الأخرى التي بدأت تحذو حذوها.

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