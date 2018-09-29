صيني يشتري سيارة أحلامه بـ "طن" من القطع النقدية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قد لا نعير اهتماما كبيرا للقطع النقدية التي تكون بحوزتنا في بعض الأحيان، لأن قيمتها أقل بكثير من النقود الورقية، وغالبا ما نسعى للتخلص منها لأنها تثقل محافظنا اليدوية.. لكن لا ندرك أن هذه القطع مع الوقت قد تصير ذو قمة إذا كانت بكمية كبيرة..

في هذا الصدد، تسبب رجل صيني مؤخرا بتعطيل موظفي إحدى وكالات السيارات لمدة 10 ساعات، بعدما اصطحب شاحنة مليئة بالقطع النقدية المعدنية لشراء سيارة فارهة من نوع "بي إم دبليو" تبلغ قيمتها 480،000 يوان (70،000 دولار أمريكي)، ويذكر أن الرجل الذي لم يتم الكشف عن اسمه كان يعمل سائق حافلة، وقام بجمع النقود خلال سنواته الطويلة في العمل. وعوضاً عن استبدال القطع النقدية المعدنية بالأوراق النقدية ذات الفئات الكبرى، احتفظ بالعملة المعدنية في منزله على أمل شراء سيارة أحلامه..



وبعد سنوات طويلة من العمل الدؤوب لتحقيق حلمه، قرر الرجل شراء السيارة واستعان بمجموعة من الأصدقاء لإحصاء وفرز القطع النقدية، حيث استغرقت عملية العد أربعة أيام قبل أن يتم تحميل المبلغ الضخم في صناديق ونقله إلى وكالة السيارات باستخدام شاحنة صغيرة.

استعانت وكالة السيارات بموظفي أحد المصارف القريبة لإنجاز عملية عد القطع النقدية في أسرع وقت ممكن. وعلى الرغم من اشتراك 11 موظفاً في عملية العد واستخدام آلة عد النقود المعدنية، فقد استغرقت العملية أكثر من 10 ساعات، وبحسب وسائل الإعلام الصينية فإن وزن 150،000 قطعة معدنية وصل إلى أكثر من 900 كيلوغرام، وفق ما نقل موقع "أوديتي سنترال" الإلكتروني..



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