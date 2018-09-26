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سيارة النجمة "مارلين مونرو" للبيع.. لكن سعرها خيالي (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلنت دار مزادات "جوليان" في كاليفورنيا يوم الثلاثاء 25 سبتمبر/ أيلول ، عن عزمها طرح سيارة مارلين مونرو لبيعها في مزاد في شهر تشرين الثاني/ نوفمبرب المُقبِل، متوقّعةً أن تصل قيمتها إلى نصف مليون دولار أمريكي، وستعرض السيارة، وهي من طراز "فورد ثندربيرد"، وتعود إلى عام 1956، للبيع في مزاد للمرة الأولى. وظلت السيارة ملكا لمونرو لمدة 6 سنوات.

والتقطت صور لـ "مونرو" وهي تقود السيارة مع زوجها الكاتب المسرحي "آرثر ميلر" بعد وقت قصير من زفافهما في يونيو 1956، وقال "دارين جوليان"، رئيس دار مزادات جوليان، إن السيارة "ليست جزءا من تاريخ السيارات فحسب ولكنها تأتي محاطة بهالة من الشهرة والرومانسية ومأساة واحدة، من أساطير هوليوود"، وستطرح السيارة للبيع في مزادات جوليان بلوس أنجلوس في 17نوفمبر/ تشرين الثاني، وفق ما نقلته وكالة أنباء "رويترز".

وتكمن القيمة الكبرى للسيارة في أنّه تمّ التقاط صور عديدة فيها لمونرو برفقة زوجها، الكاتب المسرحي آرثر ميلر، وذلك بعد مدة قصيرة من زفافهما عام 1956، فقالت رئيسة دار مزادات جوليان، دارين جوليان، إن "السيارة ليست جزءا من تاريخ السيارات فحسب، بل إنها تأتي محاطة بهالة من الشهرة والرومانسية ومأساة واحدة من أساطير هوليوود".. 

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