في لفتة لطيفة.. رجل أعمال هندي يهدي موظفيه سيارات "مرسيدس"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

هل تتخيل شعورك إذا ما قام مديرك فاحش الثراء بإهدائك سيارة وشقة في آن واحد؟ هو فقط سيكون درب من دروب الخيال، لكن بالنسبة لهؤلاء الموظفين في الهند فالأمر حقيقة واقعية!

في التفاصيل، قرر رجل الأعمال الهندي "سافجي دوهالاكيا" أن يقوم بلفتة جميلة تجاه موظفيه، فقام صاحب صادرات "هاري كريشنا" منذ عامين بإهداء موظفيه 400 شقة و 1260 سيارة، هذه السنة قرر أن يقدّم ثلاث سيارات مرسيديس بينز من طراز GLS الجديد لثلاثة موظفين أتموا الـ 25 عاماً في العمل بالشركة.







وتقدر قيمة سيارات الدفع الرباعي الثلاثة بحوالي 400 ألف دولار وقد تم تسليم مفاتيحها إلى الموظفين من قبل حاكم مادهيا براديش ورئيس وزراء ولاية "غوجارات" السابق "أناندبين باتل"..

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