باكستاني يحقق رقما قياسيا بعد تحطيمه 247 جوزة برأسه (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديلي ميل )

عندما نتحدث عن القوة ، فإن آول ما قد يخطر ببالك هو قوة العضلات ٫ لكن في باكستان كانت القصة مختلفة ، فالاستعراض هناك كان بقوة آو صلابة الرأس .

فقد تمكن شاب باكستاني من إحراز رقم قياسي غريب، بعدما نجح في كسر 247 حبة جوز في غضون دقيقة واحدة برأسه فقط .

وعلى الرغم من نزيف الدم الواضح في جبين نسيم، إلا أنه أصر على إكمال التحدي، ولم يتوقف إلا بعد أن ضمن رقما جديدا في موسوعة غينيس.

وسبق لنسيم أن أحرز عدة أرقام قياسية غريبة، مثل كسر أكبر عدد من حبات جوز الهند بالرأس، فضلا عن إزالة أكبر عدد من أغطية الزجاجات.

ويقول نسيم، إنه لا يتلقى أي دعم من السلطات المحلية، لكنه عازم على تحطيم خمسين رقما قياسيا في حياته، كي يصبح مبعثا للفخر لدى أبناء وطنه.

ويثير هذا النوع من الأرقام جدلا في المنصات الاجتماعية، ففي الوقت الذي يعتبرها البعض مظهرا من مظاهر القوة والتحدي، يرى منتقدون أن "الإنجاز" يروج سلوكا مضرا بالصحة، لاسيما أن الشاب الباكستاني لم يكترث بالدم الذي سال من جبينه.

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