سائح إيرلندي يحاول سرقة جوهرة بابتلاعها فهل نجح؟ (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ميرور)

تمّ إدخال سائح ايرلندي إلى المستشفى في تركيا بعدما حاول سرقة خاتم من الماس عن طريق ابتلاعه.



ويواجه الرجل الذي يدعى ايان كامبل تهمة محاولة سرقة جوهرة قيمتها أكثر من 39 ألف دولار من متجر للمجوهرات في منطقة مارماريس بمقاطعة موغلا.



وتشير المعلومات الى أن ايان البالغ من العمر 54 عاماً أخذ قطعة المجوهرات من المتجر، وحاول أن يهرب بها، إلا أن عاملاً في المتجر شكّ بالأمر، فأسرع الى إغلاق الباب الأمامي لمنع كامبل من المغادرة. والصادم هو أن ايان قام بعدها بوضع الخاتم في فمه وابتلاعه.



ووفقاً للمعلومات، فإن الصائغ اتصل بالشرطة، التي أخذت كامبل إلى مستشفى مارماريس الحكومي بناء على أوامر من المدعي العام الذي أصدر تعليمات للأطباء بإجراء عملية جراحية لاستخراج الخاتم.



واللافت هو أن الصائغ شدّد على أنه يريد استرجاع الجوهرة الثمينة، وأنه تقدّم بشكوى جنائية. إشارة الى أنه لا يوجد معلومات حول ما إذا تمّ إرجاع الجوهرة.

مصدر الصورة: مواقع الكترونية

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