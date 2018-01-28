الدورة 49 لمعرض القاهرة للكتاب تستنهض "القوى الناعمة"

أخبار الآن | القاهرة - مصر - (رويترز)

انطلقت الدورة التاسعة والأربعون لمعرض القاهرة الدولي للكتاب رسميا مساء يوم الجمعة بمشاركة 849 دار نشر من 27 دولة وحضور عدد كبير من الدبلوماسيين والسفراء العرب والأجانب.

وقالت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم في الافتتاح "المعرض يضم عددا كبيرا من الدول المشاركة، العربية والأجنبية، وهناك جهد كبير بذل في المعرض هذا العام ليكون في أفضل صورة وكما يتمناه القارئ".

وأضافت "على مدى أيام المعرض سنرى أنشطة عديدة منها الندوات والأمسيات واللقاءات الفكرية والأدبية إضافة إلى أنشطة الطفل والعروض الفنية والسينمائية".

ويبدأ المعرض في استقبال الزائرين بأرض المعارض في مدنية نصر اعتبارا من صباح السبت بالتزامن من انطلاق البرنامج الثقافي والأنشطة الفنية لدورة هذا العام.

وتقام الدورة التاسعة والأربعون تحت شعار (القوى الناعمة.. كيف؟) في إشارة إلى الدور المنوط بالثقافة والفنون والإعلام في تدعيم جسور التواصل بين الشعوب والدول.

وقالت إيناس عبد الدايم "هذه هي المرحلة التي نحتاج فيها إلى تنشيط القوى الناعمة في ظل كل ما يجري حولنا بالعالم، نحتاج إلى التشبث بالثقافة والفنون وتفعيل دور المرأة للمضي قدما بسلام".

ومن بين الأنشطة المقامة تحت شعار المعرض سلسلة من الندوات منها (القوى الناعمة المصرية.. استعادة الدور المفقود) و(السينما المصرية أحد مصادر القوة الناعمة) و(كرة القدم والقوى الناعمة) و(الثورة الرقمية وتحولات القوى الناعمة) و(الإعلام المصري والقوى الناعمة).

وتحل الجزائر ضيف شرف المعرض في دورته التاسعة والأربعين بعد أن حلت مصر ضيف شرف على الصالون الدولي للكتاب بالجزائر في دورته الحادية والعشرين عام 2016.

وقال وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي "سعداء بتواجدنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، هذا المعرض الذي أرسى قواعد التواصل الثقافي العربي. سعداء لأن هذا المعرض سيمكن القراء في مصر من الاطلاع على حركة النشر بالجزائر".

وتشارك الجزائر في المعرض بعدد كبير من الكتاب والأدباء والشعراء ضمن برنامج (ضيف الشرف) منهم جمال يحياوي المدير العام للمركز الوطني للكتاب وجمال فوغالي مدير دائرة الكتاب بوزارة الثقافة الجزائرية والشاعرة ربيعة جلطي والشاعر إبراهيم صديقي.

واختارت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام الشاعر والكاتب الراحل عبد الرحمن الشرقاوي (شخصية المعرض) لإعادة التعريف بشخصه وبأعماله وبحثها ومناقشتها ضمن سلسلة من اللقاءات التي يديرها ويشارك فيها عدد من النقاد والكتاب المصريين والعرب.

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