شاهد .. بكاء الحذيفي أثناء صلاة الفجر من المحراب النبوي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

تبادل ناشطون على نطاق واسع مقطع فيديو لـ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي، وهو يبكي بينما كان يؤم المصلين في صلاة الفجر اليوم الخميس من محراب الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ، داخل الروضة الشريفة بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

وتوقف “الحذيفي” برهة من الزمن وانقطع صوته خلالها وهو يقرأ بتأثر شديد قوله تعالى: ” لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ” ؛ إجلالا واستحضارا لقدر المكان والمكانة، وبعدها استجمع الشيخ “الحذيفي” نفسه وواصل قراءته وإمامته للمصلين في جو إيماني مليء بالسكينة ومشهد روحاني عظيم.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة المسجد النبوي اعتمدت نقل الصلاة إلى المحراب النبوي في المسجد النبوي الشريف لجميع الفروض، بعد انقطاع امتد نحو 25 عاما وذلك بعد نجاح التطبيق الفعلي لمقترح أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، في صلاة الإمام بالمحراب النبوي .

وساهم نقل الصلاة إلى المِحْراب النبوي في تيسير تنقل الزوار وإفساح المجال بعد صلاة الفريضة للراغبين بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضى الله عنهما. وأكد الرئيس العام، الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس، بأن تطبيق نقل الصلوات لقي أثراً طيباً وصدى واسعاً من الزائرين عامة وأهل العلم خاصة والمصلين، وهذا يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج وعمار وزوار، وعلى رأسها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان حفظه الله .

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