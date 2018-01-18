الزيادات الضريبية في الأردن تفجر سخرية المغردين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

اهتم المغردون العرب اليوم بموضوعات مختلفة، أبرزها وسم أردني ساخر من الزيادات الضريبية كان عنوانه "#اقترح_ضريبه_على_الحكومه"، بعد فرض الحكومة الأردنية سلسلة ضرائب جديدة على بعض السلع والمنتجات.

وتناول المستخدمون الخبر بسخرية واصفين الزيادات الضريبية على كل من المشروبات الغازية والسجائر والبنزين، بأنها "مفرطة" ومقترحين بدورهم ضرائب جديدة على المزيد من السلع.

وظهرت اقتراحات تشمل "ضريبة على كل شخص مولود في الأردن" و"ضريبة المعالي والسعادة" إضافة إلى عدد من التغريدات أكدت على غياب أي نوع من الضريبة لم تُفرضها الحكومة.

ويأتي الوسم في ظل زيادات ضريبية في عدد من الدول العربية منها السعودية والإمارات حيث فُرضت ضريبة القيمة المضافة للمرة الأولى، إضافة إلى صرخات عربية على تويتر عن غلاء المعيشة.

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