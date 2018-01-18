إمارة مكة تعلق على شائعة تنظيم دورة للراقصة “فيفي عبده” بجدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

تبادل مغردون سعوديون معلومات إخبارية أن إمارة منطقة مكة المكرمة وجهت الجهات الأمنية بملاحقة مروجي إعلان وهمي، عن دورة رقص شرقي للرجال والنساء للمصرية فيفي عبده في مدينة جدة، وفقا لصحيفة” عكاظ” التي أكدت إمارة مكة المكرمة أن ما تردد من أنباء عن دورة الرقص الشرقي في جدة إشاعة لا أساس لها من الصحة.

وتوعدت الإمارة مروجي أنباء الدورة بتطبيق العقوبات عليهم حسب نظام الجرائم المعلوماتية.

ومن جانبه قال المستشار القانوني المحامي فهد محبوب أن المادة السادسة في عقوبات الجرائم المعلوماتية أو الإلكترونية تؤكد أن مرتكبها يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأضاف إن جريمة الترويج لـ«إشاعة الدورة» تندرج تحت الجرائم المعلوماتية .

كما ردت فيفي عبده في تغريدة على حسابها الشخصي قائلة :

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