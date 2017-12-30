تخيل.. كم تبلغ مساحة أصغر جزيرة مأهولة في العالم؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (دايلي ميل)

هل يراودك حلم امتلاك جزيرة رائعة بعيدة عن الحضارة تحيطها المياه من كل جانب، ولا أحد يكدر صفو راحتك، فليس هناك جيران ولا شيء يكدر صفو مزاجك.. هو مجرد حلم بالنسبة لك.. لكن هناك ثمة أشخاص يقطنون هذه الجزيرة حققوا هذا الحلم، وعمروا أصغر جزيرة في العالم مسكنا لهم، تضم هذه الجزيرة منزلا واحدا أما مساحتها فلا تزيد عن مساحة ملعب تنس..

هذه الجزيرة التي تعتبر أصغر جزيرة مأهولة بالسكان، تحمل اسم "جاست روم إينف آيلاند" في سواحل نيويورك، فهي لا تستحمل بناء منزل ثان لأن مساحتها لا تتجاوز 3300 قدم مربع، وهي ضمن أرخبيل يضم آلاف الجزر في نهر "سانت رولانس" وهو النهر الذي يفصل نيويورك عن أونتاريو، وفق صحيفة "دايلي ميل".

كانت الجزيرة في السابق ملكا لعائلة "سايزلاندز" في 1950، حيث بنت عليها كوخا، كانت ترغب العائلة في تحويله الى ملاذ هادئ للعطلات، لكن مع الوقت.. أصبجت محط جذب للسياح ةبذلك تحولت الجزيرة ألى وجهة سياحية يقصدها السياح من المدينة لزيارة ذلك الكوخ والجزيرة الفريدة من نوعها..



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