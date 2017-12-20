ألماني إحتفظ بـ 1.2 مليون قطعة نقدية لما يقارب 30 عاما

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

إذا كنت من هواة جمع القطع المعدنية.. فهل ستتمكن من امتلاك القدرة الرغبة ربما في جمعها مدى حياتك؟ هل يبدو الأمر سهلا؟ فعليا لا يبدو كذلك لأنه يحتاج الكثير من الشغف للتمسك بهذه الهواية..

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لكن توقف لبرهة.. اذا استمريت في جمعها لمدة 30 سنة مثلا.. فإن هذه القطع التي تبدو قيمتها حاليا ضئيلة اذا ما تجمعت ستمكنك من جمع ثروة، وهذا بالضبط ما حصل مع سائق شاحنة ألمانية حينما بدأ بتوفير القطع النقدية من الفئة الصغيرة لأسرته منذ 30 سنة، والآن هي حوالي 1.2 مليون قطعة.

احتاج البنك المركزي الألماني لعدها لموظف بدوره تطلب معه الأمر 6 أشهر، أما وزنها فوصل إلى 2.5 طن وتم لإيصالها بشاحنة إلى فرع البنك المركزي الألماني في ألدونبرغ في مايو الماضي، مع العلم أن هذه العملات لم تعد متداولة في البلد، الا أن البنك كان من اللازم عدها يدويا..

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