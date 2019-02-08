بمكونات من مطبخك فقط.. اقضي على مشكلة تساقط الشعر نهائياً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

مشكلة تساقط الشعر هي أحد أكثر مشاكل الشعر شيوعاً ، وعلاجها يتطلب صبراً ، على أرف المحلات العديد من المنتجات التي تعد بإيقاف تساقط الشعر ، لكن ليس جميعها مع الأسف يكون صادقاً ، هنا جلبنا لك طرق ووصفات طبيعية من مطبخك ، ستغذي شعرك وتعطيه الصحة واللمعان وتوقف تساقطه .

قناع الشعر المكون من زيت جوز الهند وعصير الليمون



زيت جوز الهند غني بالفيتامينات المغذية للشعر، لذلك فإنه فعال جداً في الحد من تساقط الشعر وجعله ناعماً وحيوياً. يكفي أن تخلطي ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند مع عصير حبة من الليمون، وتطبيق الخليط على فروة رأسك. اتركي الخليط لمدة نصف ساعة على فروة رأسك، بعدها اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

الثوم والبصل وزيت الزيتون



يمتلك البصل والثوم وزيت الزيتون خصائص مذهلة تعمل على منع تساقط الشعر وتعزيز نموه وكثافته وجعله قوياً وصحياً. كل ما عليك فعله، هو تقطيع خمسة فصوص من الثوم ووضعها في إناء على النار يحتوي على كوب من الماء، من ثم إضافة ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وبصلة مقطعة الى أربع شرائح. انتظري الى أن يسخن المزيج وارفعيه عن النار، صفيه وحين يبرد طبقيه على فروة رأسك مع تدليكها بأطراف أصابعك. اتركي المزيج على شعرك لمدة ليلة كاملة.

أسباب تساقط الشعر

هنالك عدّة أسباب تُساعد على تساقط الشعر، ومنها:

العامل الوراثي

وهو السبب الأكثر شيوعاً لتساقط الشعر، وغالباً ما تَبدأ هذه المشكلة بالظهور نتيجة التّقدّم في السن، ومن الأمور التي يُمكن التنبؤ بها بمشكلة تَساقط الشعر هي تَراجع بدايات الشعر لدى الرجال، أو النساء.

التغيرات الهرمونية والأمراض المُزمنة

حيث تُؤدّي التّغيّرات الهرمونية بسبب الحمل، والولادة، وسن اليأس إلى مشكلة تَساقط الشعر، كما أنّ أمراض الغدة الدرقية، وداء الثعلبة، والتهابات فروة الرأس، جميعها أمراض تَتسبّب في تَساقط الشعر.

الأدوية والمكملات الغذائية

فقد تكون مشكلة تَساقُط الشعر نتيجة أحد الآثار الجانبية لتَناول بعض أنواع الأدوية التي تُستخدم لعلاج السرطان، والتهاب المَفاصل، ومشاكل القلب، والنّقرس، وارتفاع ضغط الدم.

العلاج الإشعاعي للرأس

وهو أحد الأسباب التي تُؤدي إلى فقدان الشعر، وعدم نموّه مرة أخرى. الصدمات النفسية، وهي أحد الأسباب المُؤدية إلى تَساقط الشعر بشكل مُؤقت نتيجة التّعرّض لصدمة عاطفية، أو بدنية.

التّصفيف المُفرط للشعر

واستخدام العلاجات القاسية على الشعر، فقد يُؤدّي سَحب الشعر، ورَبطه بإحكام إلى مشكلة تَساقط الشعر، كما أنّ علاجات الشعر الدائمة، أو تلك التي تَكون باستخدام الزيوت الساخنة تتَسبّب في التهاب بُصيلات الشعر، وهذا ما يُؤدي إلى تَساقط الشعر بشكل مُستمر.



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